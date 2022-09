Boric y las pifias: “Las expresiones de opinión son legítimas, yo mismo he sido parte muchas veces”

El Presidente de la República, Gabriel Boric, se refirió a las pifias y gritos recibidos en su primera Parada Militar al mando del país.

“No ha sido difícil, me parece que las expresiones de opinión son legítimas siempre, y yo mismo he sido parte de manifestaciones muchas veces en mi vida. Por lo tanto, no tengo problema con que quienes no están de acuerdo con nosotros expresen su opinión”, expuso el Mandatario.

No obstante, el Presidente pidió respeto para los participantes del desfile. “Les pido que no le falten el respeto hoy día acá a las instituciones de la Patria, al Ejército, a las FF.AA., a Carabineros, y a todos quienes han realizado una impecable Parada Militar. Creo que ha estado a la altura de la historia de Chile y que debiera enorgullecernos a todos”, acotó.

A Boric se le consultó sobre expresiones que ha tenido en el pasado en contra de las paradas militares, a lo que respondió que “nunca he tenido problema en particular con las paradas militares. Creo que además hay un gesto de austeridad en el despliegue de la fuerza, y me parece que es un acto que enaltece la historia de la Patria y la República. Cada vez le tengo mayor aprecio y vínculo a todos estos eventos republicanos que en el fondo nos hacen ser parte de una misma sociedad, y yo creo que eso hay que destacarlo, valorarlo pero sobre todo cuidarlo”.

Finalmente, el Mandatario declaró sentirse muy orgulloso de representar a los chilenos en esta ceremonia y que “es un honor sentir tan profundamente vibrar la República y su historia, ver este acto que es tan significativo de subordinación del poder militar al poder civil”.