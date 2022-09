Cristian de la Fuente lamenta no poder estar en la Parada Militar

El actor Cristian de la Fuente lamentó que este año no podrá participar de la Parada Militar, como es para él una tradición desde hace tiempo.

“Por trabajo no puedo estar en mi país para celebrar junto a mi familia y amigos. No podré participar en la Gran Parada Militar, como lo he hecho en años anteriores (ya son 23 años)”, escribió el artista en su cuenta de Instagram.

“Pero a la distancia podré ver y aplaudir a mis compañeros que lo harán con Excelencia como siempre, con el Honor de ser Chilenos, la lealtad hacia nuestra Patria y siempre cumpliendo con el deber!”, agregó De la Fuente.

El actor tiene el grado de oficial de las Fuerza Aérea de Chile y forma parte de la escuadrilla Halcones.