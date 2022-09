“Cacho presidencial”: Desafortunado comentario de periodista de TVN a Gabriel Boric

No se sabe si lo hizo con intención o fue sin querer queriendo. Lo cierto es que el periodista de TVN Davor Gjuranovic -quien se ha convertido en el conductor oficial de la transmisión de la Parada Militar, algo así como Antonio Vodanovic con el Festival de Viña del Mar- trató de “cacho presidencial” al Presidente Gabriel Boric al momento de recibir el cacho de chicha, de parte de la agrupación Club de Huasos Gil Letelier. Situación que fue replicada en Twitter, por lo llamativo de su comentario.

“Felipe López Ángel, el presidente del Club de Huasos Gil Letelier le entrega este cacho de chicha, al cacho presidencial, el Presidente Gabriel Boric...”.

Dijo el periodista de TVN, al momento que el Mandatario recibía el tradicional cacho para realizar el brindis con chica de Curacaví. Situación que no pasó desapercibida y se convirtió en trending topic con el hashtag #Cachopresidencial.

Si bien, algunos pensaron que se trató de una equivocación lingüística y lo que de verdad quiso decir fue “el cacho” y no “al cacho”, otros simplemente aseguraron que el profesional se dio “un gustito” contra el Jefe de Estado, quien también tuvo que soportar distintas pifias y manifestaciones en su contra.

🇨🇱 | URGENTE: periodista Davor Gjuranovic trató de “cacho” al presidente de la República en la transmisión oficial de la #ParadaMilitar2022. “Le entregan el cacho de chicha, al cacho presidencial”, señaló. pic.twitter.com/GkWWXQHWn6 — 🔴 𝗨́𝗟𝗧𝗜𝗠𝗢 𝗠𝗜𝗡𝗨𝗧𝗢 (@ultimominuto_22) September 19, 2022

Respeto para las instituciones

“No ha sido difícil, me parece que las expresiones de opinión son legítimas siempre, y yo mismo he sido parte de manifestaciones muchas veces en mi vida. Por lo tanto, no tengo problema con que quienes no están de acuerdo con nosotros expresen su opinión”, expuso Gabriel Boric, tras las manifestaciones que alteraron la solemnidad del evento.

Además, el Presidente pidió respeto para los participantes del desfile. “Les pido que no le falten el respeto hoy día acá a las instituciones de la Patria, al Ejército, a las FF.AA., a Carabineros, y a todos quienes han realizado una impecable Parada Militar. Creo que ha estado a la altura de la historia de Chile y que debiera enorgullecernos a todos”, acotó.

A Boric se le consultó sobre expresiones que ha tenido en el pasado en contra de las paradas militares, a lo que respondió que “nunca he tenido problema en particular con las paradas militares. Creo que además hay un gesto de austeridad en el despliegue de la fuerza, y me parece que es un acto que enaltece la historia de la Patria y la República. Cada vez le tengo mayor aprecio y vínculo a todos estos eventos republicanos que en el fondo nos hacen ser parte de una misma sociedad, y yo creo que eso hay que destacarlo, valorarlo pero sobre todo cuidarlo”.