[VIDEO] Conductora de aplicación logró zafar de feroz asalto en Puente Alto

El portal de Meganoticias publicó esta tarde un impactante registro que muestra el tenso momento que vivió una chofer de aplicación al ser abordada durante la noche del miércoles recién pasado por tres sujetos armados en la comuna de Puente Alto, en Santiago.

El violento incidente ocurrió a eso de las 22:50 horas en la Villa San José de Las Claras. En ese preciso sector, la conductora se trasladaba en compañía de los tres sujetos cuando de pronto estos quisieron encañonarla.

Las imágenes de una cámara ubicada en la parte posterior del vehículo mostraron que, una vez que la mujer detuvo la marcha para finalizar el viaje, fue tomada del cuello por uno de los asaltantes, que iba en la parte de atrás, y que portaba una pistola.

Al mismo tiempo, el individuo que iba de copiloto se bajó del auto rápidamente mientras el otro acompañante inspeccionaba por dentro con la intención de llevarse alguna pertenencia, logrando sustraer el teléfono celular de la víctima.

Ella forcejeo con el sujeto que la amenazaba y empezó a gritar por ayuda hasta que finalmente decidieron dejarla y abandonar el lugar.

Inmediatamente, retomó su marcha y comenzó a comunicarse con otra persona, al parecer, de la misma aplicación: ¡ Ayúdame! Me querían robar... ¿Me siguen en el GPS?... Aló, aló...”, fueron algunas de las palabras emitidas por la mujer notoriamente afectada.

“Me querían robar el auto. Arranqué... No la escucho, perdón. Voy arrancando. Fueron unos ‘cabros chicos’ que me querían asaltar cerca de mi casa. No sé si ir a los Carabineros. Me robaron el teléfono” , le explicó a su interlecutor.

Observa aquí el angustiante momento.