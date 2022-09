Encuentran la llave de la habitación de astrónomo inglés desaparecido hace 10 días en desierto de Atacama

Nuevas pistas se encontraron este fin de semana en los trabajos de búsqueda del astrónomo británico, Thomas Richard Marsh, desaparecido desde el pasado viernes 16 de septiembre en las dependencias del Observatorio La Silla, situado en el desierto de Atacama.

El paradero del profesional de 61 años sigue siendo una incógnita, sin embargo, y según detalló el diario El Día, este sábado se sumaron nuevas pistas en una investigación que suma a personal del Gope de Carabineros, peritos regionales y Laboratorio de Criminalística Central de la PDI, luego de encontrar las llaves de la habitación de Marsh en el trayecto del hotel donde hospedaba y su lugar de trabajo.

Por su parte, en su habitación se encontró su pasaporte y ropa intacta.

El extravío de Marsh en Chile

Otro punto a considerar en las investigaciones respecto del paradero del astrónomo inglés se relacionan a su acompañante. Un estudiante de primer año de doctorado de la Universidad de Warwick, quien habría sido la última persona en ver al científico.

“Le tocó ir a hacer observaciones por cuatro noches. Cada vez que Tom va a La Silla toma la oportunidad de llevar a sus estudiantes, y esta vez fue con su estudiante de doctorado de primer año. La última vez que ellos tuvieron contacto fue el día anterior a que se reportara su desaparición. Se despidieron para ir a acostarse, y al día siguiente almorzarían o tomarían desayuno juntos, pero no apareció. No tengo claridad total de todo lo que ocurrió, pero luego el estudiante preguntó por él y no había rastros. Pensaba que estaría descansando luego de un largo viaje desde Inglaterra, pero cuando debían comenzar a hacer las observaciones como tal no concurrió al lugar”, señaló a Mega Odette Toloza, amiga y colega de Marsh.

Por su parte, familiares del profesional, no han dado declaraciones a medios nacionales, aunque sí compartieron un comunicado oficial donde expusieron su preocupación por Thomas.

“Estamos profundamente preocupados por Tom y lo extrañamos, y le pediríamos a todo el que pueda tener información de su paradero que por favor nos ayude”, dice el comunicado escrito por la esposa del astrónomo, Felicity Marsh.