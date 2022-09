Revelan que el próximo mes oficializarán la salida de Irina Karamanos de su cargo en La Moneda

La actual coordinadora sociocultural de Gobierno, Irina Karamanos, se encuentra alistando su salida de La Moneda una vez que todas las fundaciones que está mandatada a administrar en su cargo por ser pareja del Presidente Gabriel Boric, pasen a otros ministerios.

La información fue entregada esta noche en latercera.com, donde aseguraron que la propia Karamanos fue quien propició su alejamiento de La Moneda, en un anuncio que se espera sea oficializado en las primeras semanas del próximo mes.

Según reporta el medio de circulación nacional, esta decisión dio sus primeras señales en medio de la gira por Nueva York, con motivo de la 77° Convención de la ONU, donde Karamanos se explayó en un foro organizado por The New School for Social Research, llamado “Diálogos sobre procesos de transformación en la política institucional en Latinoamérica y más allá”, y en el que estuvo una de sus principales referentes en materias de feminismo, la filósofa Judith Butler.

“Es importante habitar los espacios institucionales para transformarlos. Nos mueve la convicción de que si no ocupábamos este lugar (primera dama) con liderazgo de cambio, el espacio de primera dama se iba a reiterar en su versión tradicional automáticamente”, señaló la autoridad.

El viaje de Karamanos a Nueva York, junto al mandatario, obedece a esa intención de desvincularse de un cargo del cual, señala latercera.com, le “generaba contradicciones evidentes”.

El plan de salida de Irina Karamanos

“Hoy, distintas fuentes del gobierno pertenecientes a ministerios involucrados en los traspasos de las fundaciones, y también personeros de La Moneda, confirmaron que Karamanos dejará su cargo en el corto plazo, e incluso se habló de una fecha tentativa para la realización del anuncio: la segunda semana de octubre”, asegura el medio, que agrega además el deseo de la profesional de cerrar su ciclo en La Moneda en no más de un año.

“La definición siempre fue que ella asumiría por un tiempo para hacer las ‘transformaciones’ desde dentro, pues era claro que el rol de primera dama, tal como está, siempre incomodó tanto a Boric como a Karamanos”, expuso el diario.