Banco Falabella se fue a negro y clientes no pueden ver sus saldos: “Exijo explicación”

Clientes de Banco Falabella reportaron durante esta mañana fallas en el sitio web y aplicación móvil de la entidad comercial. En tanto, la casas comercial confirmó las intermitencias en sus sistemas, por lo que se encuentra respondiendo consultas a sus clientes a través de las redes sociales, quienes no pudieron revisar sus saldos, realizar transferencias ni ninguna otra gestión, informó BioBío.

Lo más preocupante, expresaron varios a través de Twitter, es que al ingresar a ver sus productos como cuentas corrientes o de ahorro se veía que habían “desaparecido”.

“@Banco_FalabellaVoy a comprar en la mañana, me excede al máximo (reviso mi cuenta y esta en 0), cuando anoche tenia plata en la cuenta..que onda..que esta pasando? Ahora intento comunicarme con el banco y no tengo ni una respuesta, necesito una solución.@SERNAC #bancofalabella”, escribió @IsiDora23625512, una de las afectadas.

“#bancofalabella sin servicio en la web , la aplicación no funciona, pésimo servicio día lunes no se puede transferir ni hacer NADA”@cardionisi.

“DEMANDA COLECTIVAAA AHORA YAAAAAAAA !!! No es posible que estemos asi muchos@comorando@cosas necesarias en el medico etc y no nos deja PAGARRRRRRRRRRB #bancofalabella”

“Que pasa #bancofalabella No puedo ver ninguno de mis productos, preocupada y call center no contesta y pagina esta sin servicio, exijo una explicacion”.

Respuesta de Falabella

Así, las personas se vieron imposibilitadas de realizar transferencias o revisar sus saldos, por ejemplo. Desde el banco confirmaron que están presentando intermitencias en sus canales digitales.

“Banco Falabella informó que durante la mañana se han producido intermitencias en la página web y app. A raíz de esta situación no ha habido afectación en los saldos de las cuentas, sino solo un problema de visualización y transferencia de cuentas corrientes y cuentas vista. Descartó hackeo a sus sistemas.

La empresa informó que la situación se ha ido normalizando y que los equipos han estado trabajando para resolverlo a la brevedad. Las tarjetas de crédito y débito están operando con normalidad.

Banco Falabella lamentó los inconvenientes y comunicó que ha reforzado la plataforma telefónica y atención vía whatsapp a través de +56 2 2390 6000 para atender las consultas e inquietudes de sus clientes”.