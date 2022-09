Francisco Muñoz pide que no lo llamen Pancho Malo y Belén Mora le responde con malicia

La humorista y standapera Belén Mora salió a responder la publicación que realizó Francisco Muñoz, quien solicitó que no lo sigan llamando Pancho Malo, su antiguo apodo cuando era líder de la Garra Blanca y estuvo involucrado en diversas polémicas, con condenas de homicidio de por medio. Tras esto, la comediante le dijo que si no quiere que lo llamen así, no se comporte como tal, le escribió en Twitter.

“Pero eres conocido como Pancho Malo. Supéralo. Y si no quieres a te digan pancho malo, no te portes como un pancho malo, Pancho malo”, le escribió en su estilo la exMorandé con Compañia,

Su respuesta surgió luego que el líder del Movimiento Patriota le criticara a la periodista Lucía López, por tratarlo de Pancho Malo en redes sociales y cuestionar de dónde sacaba recursos económicos para financiar sus actividades políticas. Esto, luego que el excolocolino protagonizara dos “aprietes” durante el fin de semana a los políticos Javier Macaya y Pepa Hoffman, lo que recordó sus tiempos mozos cuando los fanáticos del fútbol amedrentaban a los jugadores para que mejoraran su nivel deportivo.

“Me llamo Francisco Muñoz @lucialopezchile Haz periodismo serio sin denostar a quienes no conoces”, le escribió Muñoz a López, luego que ella preguntara en Twitter “Quién financia a Pancho Malo y su team patriota?”.

🚨 URGENTE 👇



Pancho Malo y su "Team Patriota" atacan y aprietan a @PepaHoffmann y Gonzalo Muller durante acto en el Teatro Municipal de Las Condes.



La impunidad de estos personajes es realmente INFINITA. pic.twitter.com/NOajjcPdyy — Antifa Watch (@aquiradiomoscu) September 25, 2022

Los aprietes

Durante estas últimas horas, el “Team Patriota” liderado por Francisco Muñoz, más conocido por las redes sociales como “Pancho Malo”, increparon a varios rostros de la política nacional, entre ellos María José Hoffmann y al presidente de la UDI Javier Macaya.

“Me encontré en la entrada del canal con unos ‘amigos’ súper violentos encabezados por un mal denominado patriota, “Pancho Malo”, que decían artículo 162, la voluntad del pueblo se respeta”, aseguró Macaya en el programa tras los insultos que recibió del grupo de personal.

Sin embargo, Macaya no fue la única víctima de las palabras del team, puesto que la exdiputada UDI, Pepa Hoffmann, también fue atacada por los seguidores de “Pancho Malo”.

El hecho se dio en medio de una actividad organizada por Radio Agricultura en el Teatro Municipal de Las Condes, en donde se encontraban la exparlamentaria y su esposo, Gonzalo Müller.

“Ándate a Cuba”, “Vende patria”, “Ordinaria”, “Sin vergüenza”; fueron algunas de las consignas que se escuchan en el registro.

A raíz de esta situación, la UDI espera pronunciarse formalmente este lunes mediante un punto de prensa para criticar las acciones lideradas por “Pancho Malo”.