Irina Karamanos confirma salida del Gobierno a 7 meses de asumir como Coordinadora Sociocultural

Irina Karamanos confirmó en la mañana de este lunes su salida del Gobierno, indicando que será antes de fin de año, luego de traspasar todas las fundaciones que están actualmente a su cargo a otros ministerios. De esta manera, la socióloga dejará de ser la coordinadora sociocultural de la Presidencia, mientras que sus cargos en Integra, Prodemu y Artesanías de Chile estarán en manos de las carteras pertinentes.

Al respecto, la profesional afirmó que “estos procesos de trabajo son largos, hemos trabajado hace mucho rato con los ministerios, en conjunto con las fundaciones también, entonces yo no he dado la verdad ninguna fecha”.

Además, señaló que “lo más importante es que los procesos de cambio se hacen de manera responsable”.

”Por eso, en conjunto con todos ellos y con el respaldo de las autoridades, y en conjunto con las fundaciones, haremos anuncios en el momento en que ese proceso haya madurado”, explicó.

Al ser consultada sobre los plazos de este proceso, informó que “lo más probable que ocurra de aquí a fin de año”.

Aclaró que aún no hay una definición sobre si estos traspasos serán definidos de manera administrativa o a través del Congreso. “Será algo que darán a conocer en su momento”, respondió.

Las primeras señales

La información fue entregada esta noche en latercera.com, donde aseguraron que la propia Karamanos fue quien propició su alejamiento de La Moneda.

Según reportó el medio, esta decisión dio sus primeras señales en medio de la gira por Nueva York, con motivo de la 77° Convención de la ONU, donde Karamanos se explayó en un foro organizado por The New School for Social Research, llamado “Diálogos sobre procesos de transformación en la política institucional en Latinoamérica y más allá”, y en el que estuvo una de sus principales referentes en materias de feminismo, la filósofa Judith Butler.

“Es importante habitar los espacios institucionales para transformarlos. Nos mueve la convicción de que si no ocupábamos este lugar (primera dama) con liderazgo de cambio, el espacio de primera dama se iba a reiterar en su versión tradicional automáticamente”, señaló la autoridad.

El viaje de Karamanos a Nueva York, junto al mandatario, obedece a esa intención de desvincularse de un cargo del cual, señala latercera.com, le “generaba contradicciones evidentes”.