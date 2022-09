La UDI no denunciará a Francisco Muñoz tras “apriete” a Javier Macaya: “No nos parece relevante”

La secretaria general de la UDI (Unión Demócrata Independiente), María José Hoffmann, informó que el partido no presentará una denuncia en contra de Francisco Muñoz tras el “apriete” al presidente del partido, Javier Macaya .

El hecho ocurrió el domingo pasado, cuando Muñoz -también conocido como “Pancho Malo” por su pasado como líder de la Garra Blanca- junto a un grupo de personas increparon a Macaya mientras se encontraba a bordo de su auto en las afueras de Canal 13 , en la comuna de Providencia.

Según recoge T13, el exbarrista también ha estado involucrado en otro tipo de agresiones contra otros parlamentarios, como la senadora Fabiola Campillai en julio pasado.

En esa línea, Hoffmann manifestó que “hemos visto una cadena de actos de violencia por parte de algunos grupúsculos, no solamente contra nosotros, también contra la Casa del Rechazo y otros partidos políticos que, por supuesto queremos condenar ”.

“Sentimos que hay tanta gente que lo está pasando mal en tantos temas, sobre todo en temas de delincuencia, que no nos parece relevante denunciar a este grupo ”, añadió.

“Tiene una sanción moral y social bastante alta y creemos que el foco que tenga que ver con las investigaciones no pasa por nosotros, sino que queremos priorizar a los chilenos en ese sentido y no, no vamos a tomar ninguna acción ”, puntualizó.

La secretaria del partido dijo estar consciente que “estos acuerdos van a generar esta tensión, pero queremos también desde la UDI decir que no nos hemos dejado amedrentar nunca por ningún grupo extremo ni menos por lo que ha ocurrido durante estas últimas semanas”