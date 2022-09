Compadre Moncho le hizo feroz parada de carros a tuitero que lo comparó con embajador en España

El actor Adriano Castillo, reconocido por su ochentero personaje del “Compadre Moncho” en “Los Venegas”, tuvo su día de furia en el ciberespacio luego que uno de sus seguidores aludiera a él para compararlo con el embajador chileno en España, Javier Velasco.

La razón del posteo fue por la reciente polémica que se suscitó en redes sociales con el abogado y “consejero del Presidente Boric”, quien fue duramente criticado luego de viralizarse una fotografía suya acariciando las piernas de una mujer descalza en el interior de un automóvil.

La mentada fotografía suscitó la inmediata reacción de La Moneda, donde incluso el mandatario le hizo llegar un “llamado al orden” al canciller chileno en España, que posteriormente fue ratificado por las ministras Camila Vallejo y Antonia Urrejola.

Las críticas al canciller Velasco

“Nosotros ya le hicimos un llamado de atención, que es lo que corresponde en estos casos. Él (Velasco) tiene muy clara cuál es la situación y, obviamente, fue completamente desafortunado y lo que pasó no corresponde a una actitud de un embajador (...) el propio Presidente me pidió tomar cartas en el asunto”, señaló la jefa de la cartera de Relaciones Exteriores.

Por su parte, la vocera de Gobierno, también aclaró que lo de Velasco fue corregido inmediatamente: “Este llamado al orden ya se efectuó, y entendiendo lo que el presidente ha señalado, que tenemos que ser responsables cuando habitamos cargos que son públicos. Cuando somos autoridades tenemos que saber habitar los cargos”.

La molestia de Adriano Castillo

En medio de la polémica, el nombre del actor saltó a la palestra en el tuiteo del usuario @winepap1, quien propuso al Compadre Moncho como el candidato para suceder a Velasco.

“Si es por eso, mejor hubiéramos enviado al Compadre Moncho (@AdrianoActor) de embajador, si o no”, publicó el tuitero, quien se encontró con la furibunda respuesta del principal aludido.

“Nada de ‘si es por eso’. Yo jamás le he faltado el respeto a mi lugar de trabajo. Yo puedo ser muy relajado para algunas cosas, pero cuando trabajo no ando haciendo tonterías ni haciendo cosas que no corresponden”, respondió Castillo, cuyas palabras fueron ampliamente celebradas por otros usuarios que encontraron, por lo menos, desafortunada la intervención de @winepap1.

“¡Te pasaste varios pueblos con el ciudadano Adriano Castillo!”, “cuidado con el Compadre Moncho. Es un ciudadano al que el pueblo de Chile le reconoce su valor e inteligencia” o “na’ que ver, el Compadre Moncho es un caballero. Si le acaricia los pies a una fémina tendrá pudor de hacerlo en privado”, que motivaron al creador de tuiteo a explicar el verdadero sentido de su troleo al actor chileno.

“Pero tío @AdrianoActor me refería explícitamente al personaje, suéltenme el brazo”.

Pese a su aclaración, las críticas no disminuyeron, y otras decenas de usuarios de la red social reaccionaron en favor de la honra del actor.