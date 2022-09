“Es un matonaje complejo”: Katherine Martorell respondió a Carolina Tohá que le pidió retractarse por sus dichos en Sin Filtros

Hace unos días, la ministra del Interior, Carolina Tohá, emplazó a Katherine Martorell (RN) por sus dichos en el programa “Sin Filtros”, donde participa como panelista.

Fue por el 15 de septiembre que Martorell se refirió a Lucía Dammert, su salida del Gobierno y la supuesta investigación del FBI que implicaría a la exJefa de asesores, lo cual fue desmentido por el Gobierno. Tras sus dichos, el día 22 del mismo mes, la vicepresidenta Tohá envió una misiva al presidente de Renovación Nacional (RN), Francisco Chahuán.

En la carta le informó de la molestia que existe por los dichos de Martorell, explicando que: “Quisiera expresar nuestra molestia por las declaraciones emitidas por la militante de RN y exsubsecretaria en el programa Sin Filtro el 15 de septiembre (...) Rechazamos enérgicamente su actuar y la ofensa que representa involucrar al Presidente Gabriel Boric Font en situaciones de esa gravedad”.

La respuesta de Katherine Marrorell

Fue durante esta jornada que Martorell respondió, en el mismo programa Sin Filtros, a la carta que envió Tohá catalogándola de “machista” y de “matonaje muy complejo”.

“Yo nunca en mi vida política he visto algo como esto, una carta firmada por un vice presidente de la república, además diciendo que la autora se retracte públicamente de las declaraciones, dando una instrucción”, comenzó asegurando.

Continuó su respuesta reflexionado sobre “algo que quizás podría decirlo un tribunal, quizás. A mí me llama profundamente la atención, y me parece que esto es un tipo de matonaje muy complejo, muy complejo cuando hablamos de libertad de expresión, creo que además se viene repitiendo una conducta”.

“A mi me parece que la libertad de prensa, la libertad de expresión es algo que tenemos que resguardar y proteger para la convivencia democrática, al contrario de lo que dice la carta y lo que me parece más interesante es que yo creo que ni siquiera vieron el programa, osea quizás quieren censurar el programa” , indicó.

Convencida de su apreciación, Katherine dijo:“Pero no lo vieron, porque en ese programa lo que ocurrió esa vez, fue precisamente que no existía comunicado oficial por parte del gobierno, ni de Lucía Dammert y se estaba comentando lo que decía una noticia de un medio”.

“Que después, haya el Gobierno confirmado que esa información no era correcta es otra cosa, pero en ese minuto lo único que había era la información de un medio ante el silencio del Gobierno. Pero la verdad, yo insisto, a mi me sorprende que no pueda o no se atreva a llamarme directamente”, señaló.

Martorell finalizó catalogando la carta de Tohá como un acto muy poco feminista: “No sé, creo que tiene algo un poquito algo de machista esto de llamar al presidente de mi partido (RN) y no llamarme directamente, Así como sin ningún problema lo hizo en un programa acá, podría perfectamente haberme dicho, haberme llamado, haberme dicho que ella sentía todo lo que dice la carta. Pero contactar directamente a un hombre, al presidente de mi partido, esperando no sé que cosa, me parece además de poco acertivo, muy precupante desde la perspectiva de la libertad de expresión”.

Revisa aquí la declaración de Katherine Martorell.

@katymartorell se pronuncia sobre carta firmada por la Ministra del Interior, @Carolina_Toha hacia RN exigiendo que Martorell se retracte por sus dichos en un capítulo de #SinFiltros: "Esto es un tipo de matonaje político". pic.twitter.com/8KyH3xA3rp — sinfiltros_tv (@Sinfiltros_tv) September 28, 2022

Además, el partido de Renovación Nacional envió un comunicado de apoyo a Martorell donde aseguran que:

“No permitiremos acciones de violencia política respecto de ningún militante de nuestro Partido. Esta repudiable forma de actuar no se condice con como deben conducirse los destinos de Chile. Seremos inflexibles respecto de quienes pretendan amedrentar nuestra acción política”.