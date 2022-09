Siguen los dichos de Urruticoechea: “Yo no estoy legislando por la mujer, estoy legislando por la vida”

La discusión del diputado por el Partido Republicano, Cristóbal Urruticoechea, y los animadores del matinal de Chilevisión, Monserrat Álvarez y Julio César Rodríguez, se extendió por aproximadamente media hora. Con esto, siguieron los dichos del parlamentario que molestaron a los conductores, quienes le contraargumentaban los puntos que intentaba hacer

Con respecto a la naturaleza de abortar en clínicas privadas o clandestinas, el diputado afirmó que era la misma, a lo que la periodista Monserrat Álvarez rápidamente le respondió que no. Él aseguró que sí, ya que se aborta de la misma manera, a pesar de que las condiciones sean aberrantes. El parlamentario continuó con sus argumentos, “entonces es muy distinto, es difícil que alguien salga tranquila, algo de intranquilidad existe, es evidentemente. Estamos hablando de un ser humano, de algo que estaba gestando en el vientre de una persona”, mencionó.

A lo que la periodista le rebatió, “usted está comparando eso con la ‘intranquilidad’, para ponerlo en sus palabras, al de una chica de 14 años que debe tener obligatoriamente, porque puede optar a no hacerlo, la guagua que es producto de una violación de su tío de su padrastro. La mayor cantidad de violaciones se produce dentro del hogar”

“Monserrat, la mayor cantidad de violaciones no se producen dentro de un hogar, se produce dentro de la cárcel”, afirmó Urruticoechea, quien se demostró sorprendida y cansada tras esas declaraciones, ella le respondió “dentro de la cárcel, las violaciones no producen guaguas porque son del mismo sexo”. Él insistió que en las cárceles era donde existían más violaciones, a lo que Álvarez precisó que es en los grupos familiares y no necesariamente en la casa misma.

Tras un pase a Julio César, el animador le cuestionó el argumentó que presentó anteriormente el legislador, cuando afirmó que las mujeres que abortan sufren una experiencia traumática por esto. “Usted quiere instalar una verdad que no es verdad, en eso tenemos que ser rigurosos. No hay nada que compruebe, ninguna institución que diga que el aborto, en condiciones de legalidad e higiene, sea traumática para una mujer”, le dijo el animador.

U: “Julio está equivocado, eso no es una mentira, eso es verdad. Por algo existen fundaciones, ¿Usted ha hablado con mujeres?”

R: “Es que sí para una mujer puede ser traumático, pero no para todas...”

U: “Pero por supuesto, tienes toda la razón del mundo”

R: “Es que usted no legisla para una persona, usted legisla para todos, por eso el aborto en tres causales no es una obligación”

U: “Yo no estoy legislando por la mujer, estoy legislando por la vida, por la vida de todos los seres humanos, no las condiciones. No estoy legislando por la mujer o por los supuestos derechos de la mujer, estoy legislando para que todas las personas tengan el derecho de vivir”

R: “Usted entregó un argumento como una verdad cierta, que no es una verdad cierta. No quiero hablar de fundaciones ni nada, porque usted lo entrega como un argumento. Usted dice ‘si hablas con una mujer’, y yo por eso le digo que usted no legisla para una persona, sino que es una legislación general.

Le voy a dar un dato duro, la Asociación Estadounidense de Psiquiatría (APA), afirma que no hay evidencia de que las personas que aborten desarrollen una condición de salud mental. De hecho, una mayor cantidad de investigaciones muestra que para la mayoría de las personas que interrumpen un embarazo no es perjudicial para la salud mental. Este es un paper de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, no de una fundación, no de los amigos de, no de los financiados por el hogar de acá, no. Esto es de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, la APA, se la doy para no instalar verdades que no son ciertas”.