“Chuchicamadre...nos acaban de chocar”: El accidente de Ximena Rincón durante live de IG

La senadora Ximena Rincón sufrió un desafortunado choque automovilístico en vivo y en directo, mientras para participaba de una entrevista en Instagram, junto al periodista Ignacio Gutiérrez y el abogado Nicolás Salhus y su auto fue impactado por la parte trasera, despeinando a la parlamentaria que se fue con su cuerpo hacia adelante, pero fue sujetada por el cinturón de seguridad.

“Chuchicamadre...nos acaban de chocar”, exclamó la parlamentaria que representa al Maule, quien iba sentada como pasajero en la parte trasera del auto.

“Un auto se abrió, se pasó de segunda a primera pista y nosotros íbamos pasando. No pasó nada, solo el daño del vehículo y yo iba con cinturón de seguridad, menos mal”, señaló, ante la sorpresa de sus entrevistadores para el Instagram Elcentro.cl

“No me quiero bajar”

“Carabineros está aquí, en la bomba (de gasolina). Esto fue en vivo, menos mal que iba con el cinturón”, insistió Rincón, momento que Salhus aprovechó de enfatizar la importancia de utilizar este elemento de seguridad al momento de viajar.

“Qué bueno que todos están bien y fue solo una cosa material”, indicó el abogado, mientras Ximena Rincón mostró la llegada de Carabineros al lugar.

“Estamos todos bien. Yo no me quiero bajar, porque si me bajo, van a decir ‘la senadora y qué sé yo…’”, indicó, para luego continuar con la entrevista.