Para no creerlo: documental expone el lado oscuro de Barney

Muchos que ya son adultos recuerdan con cariño un programa que veían de niños: las aventuras del dinosaurio lila Barney y sus amigos.

Pero no todo era amor y cariño en ese espacio de la pantalla chica nacido en 1992 como creación de Sheryl Leach y que tuvo 268 episodios.

[ Revelan el increíble lado B de Barney: así es la nueva faceta sexual del verdadero dinosaurio morado ]

Una serie que será estrenada el 12 de octubre por el servicio de streaming Peacock mostrará el lado oscuro de un programa en el que participaron Demi Lovato y Selena Gomez.

El programa fue dividido en dos capítulos y se llama “I Love You, You Hate Me” (”Te amo, me odias”). Y un tráiler muestra a Bob West, alguien que se puso el disfraz de Barney, recordando las amenazas de muerte que recibió cuando interpretó al personaje.

[ Él es quien estuvo todo el tiempo bajo el traje de “Barney” ]

“Eran amenazas violentas y explícitas, de muerte y desmembramiento de mi familia... Decían que irían a buscarme y que me iban a matar”.