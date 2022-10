Alfredo Alfonso de Bizarro sobre los disturbios en Daddy Yankee: “Advertimos lo que podía pasar”

El productor y director de la empresa Bizarro, Alfredo Alonso, que estuvo detrás de la organización de los conciertos de Daddy Yankee, cuya primera fecha terminó con considerables disturbios a la entrada del Estadio Nacional. Él se sentó con Culto de La Tercera para hablar de los eventos ocurridos, las amenazas que ha sufrido y las responsabilidades detrás de los incidentes.

“Se metieron más de ocho mil personas, rompieron rejas, botaron muros, les pegaron a validadores, a la gente de la producción, entraron con cuchillos, entró una persona armada. A una guardia le volaron dos dientes de un golpe. O sea, la violencia que estamos viviendo es una cuestión que nadie le está tomando el peso (...) Si no tomamos las medidas que hay que tomar, nos vamos a quedar sin espectáculos masivos, sin ninguno”, comentó sobre los eventos.

Después de estos eventos, las críticas hacia la productora no demoraron en llegar, desde los usuarios en las redes sociales hasta las autoridades del Gobierno. En la noche el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, afirmó que esto era responsabilidad de la productora y tendrán multas, recordó Alfonso. De igual forma, la delegada presidencial de la RM, Constanza Martínez criticó a la productora por la organización.

“Desde ese momento, hubo toda una batahola de críticas y fue super duro ver cómo mi nombre era trending topic en Chile, pero sólo a base de insultos. Mi nombre se empezó a postear por todas partes. Yo recibí amenazas contra mi familia, amenazas de ir a generar violencia contra mi oficina, amenazas contra personas de mi productora”, agregó.

Alfonsó afirmó que habían alertado a las autoridades de los hechos que podrían ocurrir en el concierto, “nosotros mandamos una carta dirigida a las personas que tiene que ir dirigida, donde advertimos lo que podía suceder, donde explicamos punto por punto nuestros miedos, nuestros temores de lo que podía llegar a pasar (...) que necesitábamos la dotación de policía que se necesita para un clásico del fútbol, que son dotaciones de no menos de 800 personas”, detalló.

Él contó que por ley no están autorizados a poner a guardias afuera del estadio, ya que eso le correspondía al Estado, además ellos no pueden responder ante hechos de violencia de la misma manera que la fuerza policial. Sin embargo, no le echó la culpa a Carabineros ya que dijo que ellos no determinan la cantidad de funcionarios que irán al recinto.

A modo de reflexión ante lo sucedido, él aseguró que no se le tomó el peso al asunto ni a lo que advirtió, “se tiró la pelota al costado tratando de decir que la responsabilidad era del privado que lucra. Acá lo que hay que hacer es no tirar la pelota de un lado a otro, sino que trabajar unidos como lo hicimos el día dos y el día tres”, dijo Alonso.

Debido a los eventos, como productora tienen que responder ante diversas repercusiones, “nosotros vamos a tener que hacer muchas devoluciones, reembolsar mucha plata, pagar todos los gastos de destrucción del estadio. Pero, ¿fue nuestra culpa que ocho mil personas pudieran llegar hasta ahí, romper rejas, saltar muros? No”, concluyó.