Andrea Arístegui sufrió “lanzazo” en Brasil cubriendo las presidenciales: “Vino un chico y me robó el teléfono de las manos”

La periodista de Mega, Andrea Arístegui, se encuentra en Brasil cubriendo todos los detalles de las elecciones presidenciales, que se realizaron este domingo. Estaba haciendo un live y un joven pasó y le quitó el celular de las manos.

Esta mañana en un contacto con “Mucho Gusto”, José Antonio Neme le precisó “¿Te robaron, mujer, entiendo? Me están diciendo por acá, por interno”.

“Sí, cosas que pasan en el reporteo. Nada, ayer estábamos cubriendo justamente lo que estaba pasando en el comando de Lula, en un hotel, donde estaban cien medios de comunicación internacionales, estábamos todos los periodistas en la puerta del hotel, no fue ni siquiera a una cuadra”, respondió.

“Yo estaba con mi teléfono haciendo una transmisión live, para mostrar cómo empezaba a reaccionar la gente que estaba esperando su resultado, partidarios de Lula y vino un chico en bicicleta, no lo alcancé a ver bien y me robó el teléfono de las manos. Una anécdota desagradable, mala para mí, pero no me pasó nada. Sí, fue como un ‘lanzazo’”, explicó.

“No es la primera vez que te pasa, en Caracas te pasó, te lo sacaron del bolsillo”, le explicitó Neme.