¿Quién miente?: Daniel Matamala y José Antonio Kast sacan chispas con round tuitero

El periodista Daniel Matamala y el excandidato presidencial José Antonio Kast se enfrascaron en un round tuitero, con dimes y diretes, respecto al interés que tendrían los chilenos por una nueva Constitución. Mientras el comunicador asegura que durante 30 años la ciudadanía viene pidiendo un cambio, el líder conservador cree todo lo contrario y lo trató de mentirosos.

“Daniel Matamala miente cuando dice que durante 30 años una mayoría de chilenos quería una nueva Constitución. Necesitamos periodismo responsable, no activismo disfrazado, escribió en su cuenta de Twitter.

Todo comenzó en el programa “Tolerancia 0″ cuando Matamala dijo que “la idea de cambiar la Constitución en Chile no parte desde el 18 de octubre de 2019″ sino que “durante 30 años, una mayoría consistente de chilenos quería una nueva Constitución democrática que reemplazara la Constitución que había dejado la dictadura”, generando la reacción del exRepublicano.

Sin embargo, el periodista respondió a la acusación de Kast y escribió un hilo en la misma red social, con pruebas que demostrarían los dichos realizados en el programa político y pidió unas disculpas.

“Hola José Antonio, adjunto hilo con algunas de las muchísimas encuestas previas a 2019 que prueban que lo dije es verdadero. Espero sus disculpas. Que tenga buen día”, contestó el conductor de noticias.

“No abuses”

Pero, Kast nuevamente volvió al ataque con sus dedos rápidos y respondió al mensaje del periodista, señalando que el tema constitucional no es prioridad para los chilenos, salvo en periodos de reformas.

“Hola Daniel, como diría el Presidente, no abuses del cherry picking. Te invito a revisar encuestas del CEP, que de manera consistente entre 1993 - 2022 demuestran que el tema constitucional no es prioridad para los chilenos, salvo en los periodos que hubo discusión de reformas”.

¿Quién dice la verdad?

“Que no sea prioritario no significa que no haya habido un acuerdo con cambiar la constitución”, “Reformas , pero no cambio de constitución, las personas en general no saben expresar con exactitud lo que quieren”, “No es prioridad no es igual a no quieren una nueva constitución Todo depende de como se armen las encuestas, es enteramente logico que el tema constitucional aparezca abajo en una lista de prioridades”, fueron algunas de las respuestas de los usuarios.