“Es perverso”: Ola de críticas a TVN tras entrevista a Carabinero que fue condenado por dejar ciega a Fabiola Campillai

En la edición del noticiario 24 Horas Central del día de ayer, emitieron una entrevista a Patricio Maturana, el Carabinero que dejó ciega a Fabiola Campillai. Usuarios de Twitter manifestaron su descontento ante tal reportaje que revictimiza a la senadora y que presenta a Maturana como una víctima, de acuerdo a lo que señalaron en la red social.

En la primera entrevista que ofreció el condenado por la agresión le quitó la visión a Fabiola Campillai, Patricio Maturana, habló pausadamente sobre lo difícil que ha sido para él y su familia este episodio. Con un tono lastimero, se presentó el testimonio del declarado culpable por el ataque, quien afirmó solo querer que se acabe esto. Posteriormente, reconstruyeron la vida en Carabineros del excapitán, quien asegura no ser el culpable de la agresión intencionada, a pesar de las pruebas presentadas y el veredicto del juicio.

“Nunca me he comunicado con ella, quería explicarle en algún momento, porque encontraba que había mucho odio de parte de ella hacia mí, y eso tenía mucho miedo, por eso nunca traté de quizás tomar contacto con ella. Le deseo que tenga una larga vida con muchas cosas buenas para ella (...) Fui a trabajar, no fui a dañar”, señaló victimizándose.

Con un proporción mucho menor de tiempo, con casi dos minutos del reportaje en contra de los 20 que le dieron a su agresor, se presentó la respuesta de Fabiola Campillai, quien dijo “ante una persona como él, es de esperarse que ni siquiera pida disculpas o que ni siquiera sienta pena por lo que hizo. La verdad es que no creo en ninguna palabra de él, yo no creo porque él destruyó una familia, él destruyó una vida que teníamos a futuro. Además, él le hizo mucho daño a mis hijos, a mi hermana, a mi madre, a mi esposo, fue un daño irreparable que no se va a olvidar, es sin perdón ni olvido”.

Diversas personas escribieron sobre su repudio al reportaje de TVN, el cual encuentran que se dedicó a presentar como víctima al excapitán condenado. Figuras públicas como Marta Lagos, Óscar Contardo, Dauno Totoro y Eugenia Subiabre declararon sobre el reportaje. Además, de muchos usuarios que expresaron su descontento con el trabajo de la señal pública.

Revisa el reportaje aquí que inicia en el minuto 47:28

Que manera de desmantelarse la Televisión Publica chilena, hoy con la entrevista de 24horas al carabinero que le disparó a @DignidadFabiola se termina de confirmar al muerte de la Televisión publica chilena. Absolutamente incomprensible e inaceptable. — Marta Lagos (@mmlagoscc) October 5, 2022

Obligar a Fabiola Campillai a declarar sí perdona o no al sujeto que le disparó en la cara, es perverso. Esa obsesión mediática por hacer que personas agraviadas perdonen en público a sus victimarios, en un país espantosamente injusto, me parece grotesca. — Oscar_Contardo (@oscar_contardo) October 4, 2022

Horrible el reportaje de #24horasCentral lavando la imagen de Patricio Maturana, quien disparó a Fabiola Campillai.

Casi victimizando al represor.

Justicia por Fabiola y por todas las víctimas de la represión. No a la impunidad. Castigo a los responsables políticos y materiales. — Dauno Totoro (@DaunoTotoro) October 5, 2022

Cual podría ser la justificación editorial para entrevistar al culpable y condenado por la justicia de dejar ciega a la actual senadora Fabiola Campillai ?

Un grave caso de violacion a los #DDHH

Y aun conociendo los factores de la noticia, esto no se justifica.

Lamentable @TVN — Eugenia Subiabre (@kennysubiabre) October 5, 2022

Que vergonzoso como el supuesto canal público @TVN revictimiza a quien padeció graves violaciones a sus DDHH, y por otra parte, victimiza al victimario que cometió esos deleznables hechos. ¿Conocen la palabra ética? https://t.co/INe32jbChu — Fernando Leal (@FernandoLealA) October 5, 2022

Tremendamente peligroso lo q hizo @tvn (señal q llega a todos los hogares de chile) hoy (ademas de larga lista amórrales y sin ética alguna). Existe responsabilidad absoluta: De quien fue la idea y quien lo impuso? Maturana fue decl culpable. Y es func público. https://t.co/4FEACxrqOL — Montserrat Nicolas (@Curvaspoliticas) October 5, 2022