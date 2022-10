Giorgio Jackson reconoce que terminó su relación con Constanza Schönhaut tras polémica por su arribo a La Moneda

La llegada de Constanza Schönhaut (CS) como asesora de gabinete del Ministerio del Interior, ha causado revuelo. Acusan que el arribo a La Moneda de la exconvencional responde a amiguismo y por ser la pareja del ministro de la Segpres, Giorgio Jackson. Pero fue el mismo secretario de Estado que reveló que ya no están juntos, así que no hay problemas en su designación.

Jackson aseguró que el instructivo sobre contratación de “parientes y cercanos” en el Gobierno se “está cumpliendo”. “En el mes de marzo el Presidente Gabriel Boric me solicitó en mi cargo como ministro Segpres que elaboráramos un instructivo para elevar los estándares en materia de transparencia y contratación de parientes y cercanos”, dijo.

En ese sentido, el secretario de Estado sostuvo que “ese instructivo salió por parte de la Segpres, firmado por el Presidente de la República, y eso ha sido difundido a todas las reparticiones. Puedo confirmar que ese instructivo se está cumpliendo a cabalidad. A buen entendedor, pocas palabras”.

”Por lo tanto, yo creo que es importante relevar el aspecto de que el Gobierno desde el momento del plebiscito a la fecha ha estado reorganizando equipos (...) Se están incorporando distintas experiencias, tanto profesionales como políticas, para tener distintas miradas, que puedan complementar y mejorar la gestión de Gobierno”, agregó.

”Uno espera que en un debate democrático no existan vetos, así como también desde el Ejecutivo a las personas que asesoran en el Congreso o a los partidos políticos que conforman el debate político. En los municipios tampoco hay vetos”, recalcó.

Tohá también defiende designación

La ministra del Interior, Carolina Tohá, indicó en el matinal “Tu Día”, “los cargos públicos están para prestar un servicio, los tienen que tener personas competentes, los tienen que tener en virtud de sus capacidades profesionales, y no de sus amiguismos, no de favores que le deban a nadie. Estas dos personas están en el Ministerio del Interior por esa razón, ninguno es amigo mío y no le estoy pagando favores a nadie”.

“Me importa que las personas sean competentes, que sean serias y comprometidas y que tengan espíritu de servicio. Eso quiere decir que entran al Ministerio del Interior para hacer su trabajo y no para hacer otra cosa. No para transformarse en candidato, ni para hacerle favores a algún parlamentario ni para cumplir una cuota sino para aportar que el ministerio tiene. De esa manera se han reclutado a todas las personas que he convocado”, concluyó.