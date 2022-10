Repudio por dichos de Gonzalo de la Carrera a diputada Emilia Schneider: “No puede exigir su derecho a abortar porque jamás podrá abortar...”

En sesión de la Cámara de Diputadas y Diputados, Gonzalo de la Carrera lanzó una frase a la diputada Emilia Schneider, que tiene a las redes revolucionadas. “Yo le quiero decir que he escuchado decir dos grandes mentiras diputada, respetando su condición, usted no puede exigir su derecho a abortar porque jamás podrá abortar y tampoco puede exigir su derecho a menstruar”, dijo el parlamentario, mientras se escuchan pifias en el hemiciclo.

Estos dichos además fueron en un contexto de la discusión de la inexpropiabilidad de fondos de pensiones, que nada tenían que ver con los argumentos dados por el diputado. Esto provocó que la sesión se suspendiera.

La diputada Emilia Scheider, a través de sus redes sociales, indicó que “Gonzalo de la Carrera acaba de decir en la Cámara que que yo miento a propósito de mi “condición”. No alcanzó a terminar lo que iba a decir, pero sabemos para dónde iba: odio y transfobia. Hasta cuándo toleramos esto? Voy a exigir sus disculpas y mi derecho a réplica”.

La parlamentaria también indicó que “De la Carrera dice que yo miento porque no puedo abortar ni menstruar. Lo tengo clarísimo, soy una persona trans ORGULLOSA. Eso no me impide ser feminista y luchar por lo que creo justo: los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas. El diputado sólo promueve odio”.

En tanto, el parlamentario le contestó a través de la misma vía: “Le dije que dejara de mentir. Que ella en su condición trans, que respeto, no puede exigir su derecho a menstruar, ni a abortar. Que desde mi posición los voy a desenmascarar cada vez que mientan para deconstruir a la sociedad. No a la agenda 20/30. Nadie se los dice”.