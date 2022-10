Se registró presencia de toldos azules en Barrio Meiggs: Comerciante aseguró que nunca se fueron

Un comerciante del Barrio Meiggs denunció de manera anónima a Chilevisión Noticias, la presencia de los toldos azules en el sector, los cuales afirma que nunca se fueron y que su desalojo duró un día. En mayo se intensificó la fiscalización y retiro del comercio informal, además de un trágico enfrentamiento con armas de fuego en el sector que terminó con el fallecimiento de la periodista de Señal 3 de La Victoria, Francisca Sandoval.

Un video enviado al canal, registrado el lunes en la mañana, muestra la presencia del comercio ambulante que dejaba poco espacio para el tránsito vehicular. El denunciante señaló que tiene toldos azules “instalados en la puerta de mi local (...) se ponen todos los días desde las 9:30 horas” y a las 16:00 horas ‘ya está intransitable’. En un principio sacaron los toldos, pero se instalan igual, todos los días, ya pasó un par de semanas y comenzaron los toldos otra vez”.

Si bien, afirmó que nunca ha tenido conflicto directo con los locatarios, de hecho mantienen una relación cordial, pero su presencia les impide, “cargar mi furgón, muchos proveedores no te despachan, tenemos que funcionar con yeguas y estacionar a cuadras de nuestro local”, afirmó. “Es bastante caótico, no dejan espacio para circular, y los asaltos son cosas de todos los días. (…) Es mejor estar en buen plan con ellos y pedir permiso para pasar a que me quemen un día el local”, agregó.

La alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, aseguró que se ha logrado recuperar el espacio público en el Barrio Meiggs con el trabajo del municipio y Carabineros, “gracias a ese trabajo se ha logrado detener a más de 200 personas y se ha generado una reducción de un 93% en los delitos de alta connotación pública”.

“Sabemos que es fundamental redoblar los esfuerzos y es lo que hemos hablado también con la delegación presidencial, para que podamos continuar con un espacio que sea cada día más tranquilo para la ciudadanía”, continuó la alcaldesa.

Mientras que de parte de Carabineros señalaron, “durante la madrugada hemos finalizado nuevamente una intervención en San Alfonso, Bascuñán Guerrero y Unión Latinoamericana, retirando una serie de estructuras metálicas, de madera, cajas, barreras y basura, para poder mantener despejado el sector”, precisaron”.