Daniela Ramírez habló sobre el acoso sexual que sufrió de parte de un empresario: “Es muy terrible”

La actriz nacional, Daniela Ramírez, habló con Chilevisión Noticias sobre el acoso sexual que ha sufrido durante tres años por parte de un empresario arquitecto de 67 años. A través de imágenes, videos y mensajes, el hombre hostigaba constantemente a la actriz, los cuales llegaron a tener alto contenido sexual y amenazas en contra de ella.

El primer mensaje llegó el 2019, los cuales fueron escalando a llegar a ser un acoso sexual informático. “La situación que he estado viviendo durante los últimos tres años es muy terrible”, partió afirmando la actriz. Ella terminó bloqueando al hombre, pero él se creó hasta diez cuentas distintas para seguir mandándole mensajes. El arquitecto terminó mandándole fotos afuera de su casa.

El 2020 interpuso una querella en contra del empresario por el acoso y las amenazas, causa que fue sobreseída ya que el Ministerio Público llegó a la conclusión de que no había delito, relató el abogado de la actriz, Ciro Colombara. “Lo que nosotros constatamos es que las personas frente a esto, sienten una indefensión y una vulnerabilidad, y una primera aproximación es que el marco legal no protege o no sanciona este tipo de acoso digital”, afirmó Colombara.

Sus abogados presentaron un recurso de protección por una serie de prácticas, que constituyen a la figura de hostigamiento, persecusión, amenazas y acoso sexual. La Corte de Apelaciones terminó dando la orden de no innovar, prohibiendo al empresario comunicarse con ella.

“Por eso estoy muy agradecida, y también me quedó un poco más tranquila sabiendo que la justicia se puso de mi lado y que dio orden de no innovar para que este hombre no pueda acercarse ni comunicarse conmigo en ningún tipo de medio”, mencionó Ramírez.

“Yo a veces digo que tuve la suerte de poder hacer algo judicialmente, pero quizá cuántas niñas sufren este tipo de acoso y que afecta directamente sus vidas”, agregó la actriz. Daniela Ramírez finalizó mencionando, “creo que esto puede ser un gran precedente para que muchas mujeres que sufrimos de este tipo de acoso y hostigamiento constante y violento, tengan un tipo de protección”.