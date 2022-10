ExNiño Poeta se va con todo en contra de Pamela Jiles: Le sacó en cara al Abuelo

El exNiño Poeta, Jorge Rivas, no se guardó ni una cuando le respondió a la diputada Pamela Jiles. La “Abuela” publicó en tweet criticando el nombramiento de la exconvencional, Constanza Schönhaut, en el cargo de asesora dentro del gabinete del Ministerio del Interior. Estos cuestionamientos se deben a que la militante de Convergencia Social fue pareja de Giorgio Jackson.

“Con espátula sacan a la polola de Gabriel Boric, en el mismo acto: entra la polola de Giorgio Jackson. Así con el negocio familiar, la probidad y el fin de los pitutos”, escribió Jiles. A lo que Rivas le respondió, “respétese un poco diputada Jiles, ¿O no se acuerda del abuelo gobernador?”, haciendo alusión a Pablo Maltés.

Respétese un poco diputada Jiles, ¿O no se acuerda del abuelo gobernador? https://t.co/XwhS7H0uQC — Jorge Rivas (@JRivasCordero) October 5, 2022

Esto se llenó de comentarios que buscaban rebatir su argumento, “entonces, según tu ‘lógica’, ¿Está bien apitutar amigos y pololas en el Gobierno?”, le preguntaron. El exNiño Poeta le respondió que, “1: Constanza Schönhaut ya no es la polola de Giorgio Jackson, se les cayó ahí todo, no hay nepotismo. 2: Ese tweet solo señala que la diputada no tiene autoridad moral para criticar los pololos en puestos importantes siendo que ella metió en un puesto al suyo”.

1: @ConySchon ya no es la polola de @GiorgioJackson, se les cayó ahí todo, no hay nepotismo.

2: Ese tweet solo señala que la diputada no tiene autoridad moral para criticar los pololos en puestos importantes siendo que ella metió en un puesto al suyo. https://t.co/9tH367cWfb — Jorge Rivas (@JRivasCordero) October 5, 2022

Esto no paró ahí, otro tuitero le dijo que “peras con manzanas. El abuelo postuló a un cargo de representación popular y perdió”, lo que Rivas contraatacó con “¿Y qué elección ganó para ser jefe de gabinete de su polola en el Parlamento?”. “No fue una elección que perdió. El pololito de la diputada Jiles fue también su jefe de gabinete y hasta presentaba proyectos en la prensa, para ese cargo no ganó ninguna elección”, agregó.

¿Y qué elección ganó para ser jefe de gabinete de su polola en el parlamento? — Jorge Rivas (@JRivasCordero) October 5, 2022