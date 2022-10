No había cachado que ganó: Joven se fue del casino sin saber que se ganó un auto

El sábado pasado, 1 de octubre, Marcelo Cortés fue al Casino Enjoy de Santiago a jugar un rato y probar suerte. Al terminar de ocupar una máquina que pensó se había averiado, él decidió irse del casino, pero lo que no supo es que la suerte estaba de su lado y que ganó un Audi Sedán A3 2022, avaluado en más de 30 millones de pesos.

Entonces, cuando del casino se dieron cuenta que Cortés había ganado el premio, empezaron a buscarlo a través de las cámaras para dar con su identidad. Sin embargo, el joven se había ido del sitio de apuestas sin saber que se convirtió en el afortunado dueño de un auto Audi 0 Km.

Marcelo afirmó que lo llamaron para pedirle que fuera al casino, pero sin revelarle todavía su premio, “me dijeron ‘hola, somos de Enjoy Santiago, lo queremos invitar a usted y a un acompañante para un buffet gratis y tiene que retirar la cortesía’”, reveló.

“Cuando llegué al casino, fui a pedir la cortesía y me llevaron a un lado frente al auto, y me dijeron ‘hola, ¿Tú recuerdas que jugaste el sábado en estas máquinas?’ Yo dije ‘sí, sí recuerdo”, me dijeron ‘lo que pasa, ese día que se te bloqueó la máquina, no es porque la máquina haya estado mala, sino porque te ganaste el auto que está acá arriba’. Ahí exploté en emoción, estaba inmensamente feliz”, continuó.

“Para mí el premio fue como una bendición de Dios porque yo había tenido un año no muy bueno, en la foto salgo con bota ortopédica, ya que hace dos meses me sacaron un tumor del pie. Mi vida se quedó súper estancada en ese momento, y ahora que estaba un poco mejor dije ‘ya voy a ir a jugar’, encontrarme con esa sorpresa fue wow, otra cosa”, contó el afortunado ganador.

Este es el primer auto de Marcelo, quien vive en San Esteban, una ciudad de la provincia de Los Andes de la Región de Valparaíso. Le indicaron del casino que durante la próxima semana se hará entrega del auto en una automotora y que le van a avisar la fecha para realizar todos los trámites correspondientes.