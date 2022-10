Detienen a menor de 15 años que robó auto y amenazó con arma a mujer en comuna de Pirque

Carabineros detuvo a un menor de edad, luego de que robara un auto y amenzara a su dueña en Pirque. Gracias a la persecución que realizaron los uniformados, pudieron dar con el paradero del antisocial y se le acusara de robo por intimidación y receptación.

“ Iba por Virginia Subercaseux, hacia el centro de Pirque, y un auto me antecede en una curva muy peligrosa, con línea continua. Lo dejo pasar, y el tipo frena, se baja un cabro que no tenía más de 18 años, con pistola en mano en todo momento. En nada estaba forcejeando mi puerta, apuntándome con el arma, y en una fracción de segundo tomé lo que pude, el celular y me bajé del auto” , mencionó la víctima en Emol.

La afectada agregó que “Pensé en sacar las llaves del auto, pero como me estaban apuntando la pierna con una pistola mientras bajaba del vehículo no lo hice. Sentí mucho miedo e impotencia, sobre todo porque fue a plena luz del día”.

“En cuanto al vehículo recuperado, este mantiene encargo vigente por el delito de robo, el que fue sustraído el día miércoles 5 de octubre en la comuna de Puente Alto” , aseguró el capitán Marco Reyes Lagos, comisario de la 65 Comisaría Pirque.

El menor de 15 años pasará a control de detención este sábado. Aun hay uno de los ladrones en libertad y por ahora no se ha recuperado el automóvil de la víctima.