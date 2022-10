FACH expulsa a estudiantes que grabaron a camarada teniendo sexo y lo viralizaron

Aspirantes a la FACH fueron desvinculados de la escuela luego de comprobarse su participación en la difusión y registro de videos privados de un compañero, donde mantenía relaciones sexuales.

Según reveló CHV Noticias, los hechos ocurrieron en la madrugada del 14 de abril de 2019, cuando estudiantes de la Escuela de Especialidades de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) se reunieron para celebrar una fiesta en Conchalí, región Metropolitana.

Avanzada la noche, el grupo se percató de que uno de sus amigos abandonó la habitación junto a una mujer, por lo que procedieron a seguirlo y, sin su consentimiento, grabaron al joven manteniendo relaciones sexuales.

“Difundido por Whatsapp”

Si bien aquello pudo haber sido tomado como una broma en ese entonces, las consecuencias fueron nefastas para la víctima, quien además de ser vulnerado en su privacidad, sufrió la difusión de los registros audiovisuales en Whatsapp.

El delito fue advertido por la Fiscalía de Aviación de Santiago, desde donde además comenzó una investigación por la falta a las normas disciplinarias de la rama castrense.

No obstante, como la celebración fue en un recinto particular, no se pudo continuar en la vía judicial militar. Eso sí, los alumnos fueron sancionados y desvinculados de la FACH.

Este año, el fiscal a cargo determinó enviar los antecedentes al 12º Juzgado de Garantía de Santiago, considerando que los hechos constituyen un delito por la “difusión de hechos de carácter privado, sin autorización del afectado”.

Sin embargo, aquel juzgado se declaró incompetente pues según el “principio de ejecución del delito”, este sucedió en la jurisdicción del Segundo Tribunal de Garantía, a cargo de la Fiscalía Centro Norte.

Recién el 22 de septiembre pasado este tribunal se declaró competente para avanzar en la investigación. De acuerdo al citado medio, en el sistema judicial no está esclarecido que la causa haya sido archivada, o que alguno de los involucrados esté o vaya a ser formalizado por la justicia.