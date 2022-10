Repudio total por agresión a carabinero que realizaba control policial en San Antonio

Durante horas de esta mañana, Carabineros dio a conocer que el funcionario atacado en procedimiento continúa en riesgo vital y recibiendo atención médica en el Hospital Dipreca, ubicado en Las Condes, Santiago, tras ser agredido con un fierro en la cabeza mientras fiscalizaba carreras clandestinas en en el sector de Malvilla en San Antonio, región de Valparaíso.

El hecho ocurrió pasadas las 18:00 horas en el sector de Malvilla, cercano a la Ruta 78, cuando funcionarios recibieron una denuncia por parte de vecinos debido a la ocurrencia de carreras clandestinas en el sector.

“En esa circunstancias, al llegar nuestros carabineros a controlar este delito, uno de ellos fue agredido cobardemente por un delincuente con un fierro en su rostro, causándole gravísimas lesiones”, dijo el general Edgard Jofré Peña, jefe de Zona de Valparaíso.

[ “Estamos preocupados”: Bomberos anuncia insólita medida de seguridad ante violencia ]

“Extremadamente grave”

Tras ser atendido en un recinto asistencial de la misma comuna, tuvo que ser trasladado de urgencia mediante helicóptero hasta el hospital institucional Dipreca, donde fue intervenido quirúrgicamente durante la madrugada del lunes.

Actualmente, personal especializado de Carabineros, en conjunto con PDI, trabajan de manera ardua para dar con el paradero de el o los responsables que continúan a la fuga.

En ese contexto, tres personas fueron detenidas en El Tabo y una en San Antonio, en el marco de las pericias investigativas. No obstante, desde la institución afirmaron que los arrestados no están involucrados directamente en la agresión, si no que eran participantes del torneo.

Debido a lo anterior sus autos fueron incautados, y serán puestos a disposición de la justicia por la ilegalidad de las carreras clandestinas.

Mientras tanto, el carabinero continúa luchando por su vida tras sufrir un traumatismo encéfalocraneano complicado grave, un pronóstico no muy alentador y que el doctor a cargo, Cristián Matus, calificó de “extremadamente grave”, añadiendo que “está en manos que no están a la altura del ser humano”.