Extracto de dichos de Camila Vallejo por asesinato de Carabinero levantan polvareda entre políticos: “Ve el video completo”

En redes sociales circula un extracto de las declaraciones que diera este miércoles la ministra Camila Vallejo, sobre el asesinato del sargento de Carabineros Carlos Retamal, quien murió tras ser atacado con una gata hidráulica en la cabeza. Todo eso en medio de una carrera clandestina en San Antonio.

En el video publicado por muchos políticos, la ministra asegura: “...de quienes estuvieron presentes en ese momento, que no nos cabe duda que jamás estuvo, muchos que presenciaron y fueron testigos de los hechos, en sus intenciones que terminara una persona fallecida por este procedimiento policial”.

El excandidato presidencial Mario Desbordes comentó el video e indicó que “una agresión de ese tipo es para causar lesiones muy graves e incluso la muerte. Eso es dolo eventual como mínimo. Y lo más importante, por qué la ministra vocera tiene que estar opinando sobre estos temas ? Y actuando como defensora del agresor ? Pésimo!”.

Sin embargo, de inmediato el diputado Gonzalo Winter, le refuta la declaración, indicando que la ministra se refería a las personas presentes en el lugar y no al victimario. “Mario, cuando lo ministra dice que no querían que terminara con un fallecido, se refiere a los potenciales testigos, no al agresor, testigos que podrían aportar a la investigación”, le indicó.

Y la respuesta no tardó en llegar: “Siempre justificando lo injustificable. Mal Winter. Cuando van a reconocer que se equivocan ? Que tiene que hacer la vocera de intérprete de los testigos o del autor? No detallo las lesiones por respeto a la familia, pero no hay duda de que hubo intención de matar. Córtenla !”.

“De verdad no es así Mario, ve el video completo. En serio, ¿qué interés tendría la ministra en justificar eso? En el video completo se responde tu pregunta, le está pidiendo a los testigos cooperación con información”, fue la réplica de Winter.

José Antonio Kast también se hizo parte de las críticas a la vocera, como también Pamela Jiles.