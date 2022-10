“No me venga a hablar mal de mi general Pinochet”: fue la frase que inició la discusión entre el diputado Rivas y la Mesa Paralela Constituyente

La Mesa Paralela Constitucional fue todo un caos, puesto que el diputado Gaspar Rivas (PDG) perdió el control mientras se encontraba en la reunión con Pancho Malo.

Tanto fue el escándalo que el parlamentario terminó en contra de su jefa de gabinete, Marisol Henríquez, tras tomarlo del brazo mientras estaba totalmente fuera de sus cabales.

Este hecho gatilló un grito al unísono, pidiendo que se fuera y lo dejaran tranquilo. Finalmente, el diputado fue expulsado de la sala por su actitud.

“Impresentable actitud del diputado, totalmente fuera de control. Debería respetar a las mujeres diputado. ¿Esto es el PDG?”, expresó Pancho Malo a través de su cuenta de Twitter.

¿Qué pasó diputado?

Posterior a su salida, el legislador explicó cuáles fueron los motivos por lo que se alteró de esa manera: “Cuando yo estoy hablando, algunas personas que estaban en desacuerdo conmigo empiezan a levantar la mano e interrumpirme a viva voz. Yo exigí mi derecho a que se respetara porque yo escuché cuando hablaban, sin embargo, ellos me emplazaban”, explicó.

“En su momento, yo golpeé la mesa diciendo ‘déjenme hablar’” agregó.

Luego, el parlamentario mencionó el concepto “derecha pinochetista”, un señor al lado me dice: “No me venga a hablar mal de mi general Pinochet”

“Me di cuenta efectivamente que lo que había percibido era correcto, la mesa paralela con los invitados de hoy está copada con la ultra derecha pinochetista que no quiere nada, que quiere mantener la Constitución del dictador intocable y eso no lo podemos permitir”, detalló.

De acuerdo a las declaraciones de Gaspar Rivas, algunos de los invitados aseguraron que la Constitución de 1980 no era el problema y que él estaba equivocado.

🔴 "No me venga a hablar mal de mi general Pinochet", la frase que inició la discusión entre el diputado @GasparRivas (PDG) y los presentes al interior de la Mesa Paralela Constituyente. (vía @josefina_delaf) pic.twitter.com/KCVjJ7HBpj — NYC Prensa (@NYC_prensa) October 13, 2022

En seguida, el diputado repasó la reacción que tuvo con la mujer que se encontraba a su lado: “Lo que pasa es que es una secretaria, que es mi jefa de gabinete, que concurrió inmediatamente a sacarme y yo en el momento, en el exabrupto, le dije que me dejara en paz, porque ella me estaba tratando de sacar”.

“Y lo que digo yo (es) que no corresponde que los invitados saquen a los parlamentarios pretendiendo una superioridad moral, cuando estamos hablando de personas que perdieron con el 22% y que representan a los reductos más duros de la dictadura de Pinochet”, sentenció el legislador Rivas.

Por su parte, la jefa de su gabinete, Marisol Henríquez contó su versión de lo sucedido y justificó el actuar del diputado.

“Lo habían cuestionado tres veces y la última persona como que le dijo muy fuerte “diputado Rivas”, entonces fue a explicar el tema y entraron en ofuscación, se enojaron, golpearon la mesa. En ese momento va su jefe a buscarlo, pero yo no fui porque quise, sino que un señor me dijo ‘anda a buscar a tu jefe’ y un asesor de otra diputada me dijo. Y yo me acerqué. Pero él estaba tan ofuscado que no pensó que era yo, así que no es que me haya agredido, eso es falso. Y en un minuto hay un señor que me tiraba del brazo y justo yo salí como que arrastraba al diputado y cómo nos tirábamos mutuamente, creo que eso fue por el que se dio vuelta y dijo ‘déjenme’”, argumentó en un diálogo con La Tercera.