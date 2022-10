Robo a Pailita: Detienen a un colaborador de Jordan 23 por sustraer $3 millones al equipo de “El Casti”

Dos de los artistas del momento del género urbano chileno fueron el centro de atención de una polémica ocurrida el pasado lunes en la Quinta Vergara, Viña del Mar, luego de que un camarógrafo que colaboraba con Jordan 23 le robara un bolso con $3 millones perteneciente al equipo de Pailita.

Según consignó el medio La Estrella de Valparaíso, el hecho fue alertado por la guardia de Carabineros de Cerro Castillo, quienes vieron al autor del robo, que estuvo en la avenida La Marina. Fue en ese lugar donde dejó un teléfono celular para luego irse en un vehículo.

El líder de “Los Patos Feos”, Jordan 23, a través de Instagram relató que el involucrado y acusado no es parte de su equipo, sino que solo un colaborador contratado específicamente para el evento “Royal Rumble Fest”.

“Tengo un fotógrafo que me hace fotos de los shows, pero no es de mi banda, de mi familia (…). El día lunes al machucao’ lo contraté. Hemos trabajado varias veces, nunca ha pasado nada. Y ahí después le piden que grabe al Pailita” , comenzó diciendo el autor del conocido éxito musical “Anti Rana”.

“Está todo bien, incluso ese mismo día el Pailita me llamó, me dejó loco, me dijo que tenía un video”, añadió Jordan 23.