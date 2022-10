Amaia Montero: Preocupa a los fanáticos por su estado actual y confesó estar “destruida”

La cantante española, Amaia Montero, exvocalista de La Oreja de Van Goh, compartió mediante sus redes sociales una imagen donde se le ve muy agobiada y cabizbaja, acompañado de un escrito: “Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”.

Publicación que llega días después de que –con una actitud muy distinta a su situación actual– anunciara por su cuenta de Instagram sobre su vuelta a la música con el quinto disco como solista, el primero en cuatro años.

En 2020, la española también encendió las alarmas por su estado y aparentemente anunciaba su salida de la actividad pública con un concreto “hasta pronto”. Y años antes, en 2018 también entregó indicios de su despedida, a través de Twitter.