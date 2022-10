Shane Cienfuegos retiró la primera cédula de identidad no binaria: “No es una victoria propia, es una victoria colectiva”

Le activista por los derechos humanos de las personas trans, transexuales, travestis y no binaries en Chile, Shane Cienfuegos, fue la primera persona que pudo retirar un el Registro Civil una cédula de identidad no binaria en la historia del país. Este documento se logró emitir tras el cumplimiento del dictamen de una sentencia judicial.

Elle afirmó a 24 horas que, “no es una victoria propia, es una victoria colectiva. Veo gente trans y no binaria acá, pero me imagino a las personas que hoy día quisieron venir y no pudieron porque les da miedo salir a la calle (..) Tras casi nueve años de demanda social, cultural y política, pienso y reflexiono que nadie debería esperar tanto tiempo para tener reconocimiento legal de algo que eres. No es justo”.

Sin embargo, Cienfuegos también manifestó que, “ya estoy cansade de dar primeros pasos. Ya quiero caminar, quiero correr, quiero trotar (...) Hoy, en mi carnet sale una X y los derechos sociales y políticas públicas son para hombres y mujeres, entonces ningún sistema informático me va a reconocer. Me va a expulsar automáticamente. Entonces, quedo desproviste de todo el sistema de cuidado que el Estado de Chile ha generado”.

En una entrevista en junio de este año con The Clinic, le activista habló sobre su trabajo en la lucha de los derechos humanos de les diversidades, “en primera instancia, quiero referir que esta lucha no es mie. Nuestra lucha es un largo desarrollo de experiencias multiplicadoras de cambios sociales que busca como eje central, des ocultar, visibilizar y erradicar las estructuras que promueven e instalan desigualdades sociales con el objetivo de controlar y regular no tan solo nuestras cuerpas, sino nuestras economías y percepciones”, mencionó.

“En donde muches activistas trans, travestis, transexuales y no binaries hemos tenido que poner al servicio de lo público nuestras fuerzas físicas y psíquicas en pos de generar incidencias que promuevan avances en cuanto a componentes de la vida tan importantes como la cultura, el arte, sistemas de cuidado y la educación, etc.”, agregó.