Leitao y 18-O: “Los principales costos de todo esto lo pagaron las personas y los más humildes”

Ad portas del tercer aniversario del 18 de octubre, la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, se sumó a los dichos sobre el estallido social en materia de la seguridad país y la actualidad de la comuna.

En entrevista con EmolTV, la edil dijo que “Desde el ámbito local nosotros pudimos visibilizar y, los vecinos lo entienden así también, que los principales costos de todo esto lo pagaron las personas y los más humildes, porque somos las comunas que no tenemos recursos las que no hemos podido retomar la normalidad y el espacio público” .

Según Leitao, en la comuna tenían paraderos iluminados, cargadores de celular, y una serie de beneficios para los vecinos, pero finalmente “terminó todo eso destruido y, por supuesto, nunca más recuperado”. Hoy, de acuerdo a lo que mencionó “Providencia anunció un tremendo plan de recuperación de miles de millones de pesos que nosotros no tenemos. Entones, la pregunta es qué pasa con el resto de las comunas, quién recupera eso”.