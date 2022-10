“No estigmaticemos...”: El incómodo momento entre Irací Hassler y Evelyn Matthei en el matinal de Canal 13

Este lunes en el matinal Tu Día, de Canal 13, hubo un encuentro bastante particular entre la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, y su par de Providencia, Evelyn Matthei.

Frente a la nueva dupla de animadores, Priscilla Vargas y José Luis Repenning, las conocidas ediles comentaron sus posiciones frente a diferentes temas ciudadados, en especial al comercio ambulante, el cual ha estado marcado por diversas dificultades.

Fue justo ese tenso momento el que no pasó inadvertido para los medios como La Cuarta, quienes replicaron las palabras de ambas mujeres políticas de la capital.

“Aquí hay una falta de respeto enorme. Nosotros tenemos un señor que se instala con fritangas en la mañana en Holanda con Providencia. Lo hemos correteado como 35 veces y es súper agresivo, violento... y al otro día está ahí”, dijo la alcaldesa Matthei.

Además agregó que “muchas veces nosotros como municipios estamos con las manos atadas. Se les saca una multa, la que obviamente no pagan (...) la gente nos reclama a nosotros y no tenemos facultades”.

“Hay otro, que es un señor ecuatoriano. Ese señor es agresivo, tiene sida, aunque no sé si será cierto o no”, contó la edil de Providencia, pero fue rápidamente interrumpida.

“Pero no tiene nada que ver, querida colega, para que no estigmaticemos”, le dijo de inmediato Irací.

Evelyn Matthei: No, no, no, perdón... yo creo que sí tiene que ver, porque yo creo que no tiene las mismas normas de comportamiento.

Irací Hassler: Pero no por tener una infección de transmisión sexual él tiene una norma distinta.

Evelyn Matthei: No, lo que estoy señalando es que él amenaza que con su sangre va a contaminar a los demás.

Irací Hassler: No, gravísimo aquello, sin duda.

Evelyn Matthei: Él lo utiliza como arma, que es distinto.

