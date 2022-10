Andrónico Luksic genera opiniones divididas tras criticar “ideologías obsoletas”

En la conmemoración de los tres años del estallido social, Andrónico Luksic hizo un llamado en Twitter, reclamando que se discuta sobre “ideologías obsoletas” y no se resuelvan necesidades más importantes para la ciudadanía como es la salud o la crisis de la delincuencia. Sin embargo, a pesar de las buenas intenciones, su palabras no cayeron bien entre todos los cibernautas, quienes convirtieron el hashtag #Andrónico en trending topic, a punta de críticas en su contra.

“A 3 años del estallido: aumenta la pobreza, violencia inaudita, peor desempeño económico de la región para 2023; y demandas sociales como pensiones o acceso a salud pendientes!! Basta de discutir sobre ideologías obsoletas sin avanzar en soluciones para las personas!!”, escribió.

Si bien, fueron varios quienes celebraron sus palabras, hubo varios que le reprocharon el origen de sus ganancias e incluso lo compararon con Leonardo Farkas, quien hizo noticia por regalar su mansión de Vitacura, avaluada en cinco mil millones de pesos para la construcción de viviendas sociales a cargo de Desafío Levantemos Chile.

“Mójese el poto”

“Andrónico se defiende diciendo “oye yo me gano mi plata” como si trabajara 1 millón de veces más que cualquiera de sus empleados Cuánta pobreza podría resolver él solito si de verdad le importara?”@AntoVoidance.

“Disculpe... con respeto.. Pero en su canal apoyaron el estallido (o le doy nombre de periodistas)... hoy se pagan las consecuencias... Aunque no creo que ud desde la patagonia tenga muchos problemas.... Saludos” @WiRun21.

“Sea clarito hombre y mójese el poto de una buena vez...no hay varías ideologías obsoletas...es solo una y la misma que ha fracasado una y otra vez... socialismo-comunismo...!!!”@HPipestone

“Pero voh seguís forrandote , si repartieran la torta sería distinto y no me refiero a plata , me refiero a igualdad en la educación, mayor acceso a salud de calidad y pensiones dignas. Algo que gente como tú nunca entenderá, a pesar que tú familia llegó con lo puesto a chile”@TwiteroNonStop.