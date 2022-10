ISP emitió alerta por preservativos defectuosos: Llaman a no utilizarlos y devolverlos

El Instituto de Salud Pública (ISP) emitió una alerta sanitaria tras la detección de lotes de preservativos masculinos defectuosos , ordenando su retiro del mercado y llamando a la población a no utilizarlos.

Según recoge BioBioChile, se instruyó el retiro de los profilácticos, tras detectar que estos no cumplen con los parámetros de cantidad de lubricante, dimensiones y espesor.

Se trata de 46 lotes de condones de la marca china Suzhou Colourway New Material Co., LTD, los cuales fueron importados y distribuidos por Cegamed Chile.

Según recoge BioBioChile, pese a que se ha determinado que cinco de los lotes (2107012, 2107022, 2107102, 2107122, 2107122 y 2107312.) presentan defectos, la empresa ha ordenado un retiro voluntario de los otros 41, los cuales corresponden a: 2107012, 210722, 2107102, 2107122, 2107132, 2107032, 2107042, 2107052, 2107062, 2107072, 2107082, 2107112, 2107142, 2108012, 2108022, 2107092, 2109012, 2110012, 2110022, 2110032, 2110042, 2110052, 2110062, 2111012, 2111022, 2111032, 2111042, 2111052, 2111062, 2111072, 2111082, 2112012, 2112022, 2112032, 2112042, 2112052, 2112062, 2112072, 2112082, 190920, 190929, 191101, 191120, 191920, 200905 y 2100072.

De esta forma, el ISP solicitó a los prestadores de salud —tanto públicos como privados— que cesen la distribución de estos preservativos, además de dejarlos en cuarentena y que se comuniquen con el proveedor respectivo para coordinar el retiro de los mismos.

Para la población en general, el organismo pidió no utilizar los profilácticos y devolverlos al establecimiento desde el cual se adquirieron.