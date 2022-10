Patricia Maldonado advierte a Presidente Boric que la gente “quiere a los militares”

Tras los violentos desmanes ocurridos en varias partes del país, al cumplirse tres años del inicio del estallido social, Patricia Maldonado realizó un duro cuestionamiento al Presidente Gabriel Boric y recordó los tiempos de la dictadura, cuando los militares salieron a las calles en 1973, dijo en su canal de Youtube Las Indomables.

“Esto se ve mal, se ve grave. Y no sólo para el pueblo, para ustedes… Haga algo. Se lo pido como chilena, no me gustaría que volviera a pasar lo que pasó el 73″, señaló la ex”Mucho Gusto”, tras los violentos incidentes ocurridos por la conmemoración del 18 de octubre.

“Ustedes no sigan llamando que ‘vamos a celebrar’, porque no tienen nada que celebrar. Lo ocurrió hoy no fue grato para nadie. La gente quiere, la gente grita que quiere a los militares y usted no se da cuenta. ¿No entiende eso?”, advirtió Maldonado, agregando que no es lo que ella quiere que ocurra.

“Haga algo para evitar eso, tome medidas. Póngase bien los calzoncillos y súbase bien los pantalones, porque sino, esto va a traer trágicas consecuencias para nuestro país”, advirtió en su canal.

Al comenzar la transmisión, la comunicadora se tomó unos minutos para hacer una llamado al Presidente, indicándole que no había “nada que celebrar”.

[ Gobierno entregó balance de este 18-0:“Cerca de 700 personas han salido a cometer delitos” ]

“Quiere que se repita la historia”

“Me voy a dirigir al Presidente de la República por la cual no voté, vieja seré pero no hueo… La lógica, usted debió decir que no hay nada que celebrar. Ya logramos el propósito, ya estamos en el gobierno, no hay que salir a romper, quédense en su casa, ya hicimos el 18 de octubre”, partió diciendo.

Además, agregó que “Yo bajo mi responsabilidad le voy a decir algo. Usted es joven… Esto empezó así el año 73′. Empezó con unas bandas armadas y que eran terroristas, hacían desmanes espantosos, nos dejaban sin luz, sin agua, ponían bombas por todas partes. Hubo muchos muertos en esa época… La gente al principio tenía mucho miedo y nos escondíamos en las casas, apagábamos las luces y nos quedamos escondidos para no correr riesgo Nosotros vivimos ese terrorismo en carne propia”.

“Hasta que un día el pueblo se cansó y salimos a la calle a gritarle las cosas más horrendas a los militares. Nosotros provocamos eso, nosotros obligamos a los militares a salir a las calles. ¿Qué quiere usted, que se repita la historia? No quiero que se repita, es muy doloroso lo que se vivió en esos años por todos lados. Murió gente inocente”, dijo.

Luego, señaló que “la soberbia que usted tiene, no sé por qué me tinca que están buscando esto… Ustedes violaron la patria y a todo su pueblo”.