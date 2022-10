Rodolfo Carter: “Estos flacos gobiernan desde Barrio Italia creyendo que es Chile”

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, se refirió al Gobierno en el marco del aniversario del Estallido Social en una entrevista con Pauta. Este martes se dio la tercera conmemoración de la revuelta social, la cual llevó a muchas personas a marcar, pero también terminó en diversos eventos como saqueos y barricadas.

Carter mencionó a Pauta que, “el descriterio de este Gobierno y su Presidente no tiene que ver con la edad, tiene que ver con una disposición frente a la vida, con esta moral pequeña burguesa. Que quieren hacer una revolución con un iPhone en una mano y un caramel macchiato en la otra”.

Carter expandió esta cita en el matinal de Canal 13, “Tu Día”, el cual estaba invitado, “con cero contacto con la realidad, con las personas. Así como el Gobierno de Piñera gobernaba desde San Damián, estos flacos gobiernan desde Barrio Italia, creyendo que el Barrio Italia es Chile”, afirmó.

“Sociológicamente encuentro que son una generación súper inmadura e irresponsable. Son una generación enamorados de su imagen del espejo, que no tienen ninguna empatía con los que sufren de verdad. Tienen esta lógica mesiánica tan peligrosa que vienen a salvar el mundo, aunque el mundo no quiera ser salvado”, dijo en el matinal.

“Que todavía no entiendan que el 4 de septiembre pasó algo que no es conservador y, ahí va el punto, el Presidente ayer dice que ‘hay una oleada conservadora’, de verdad ¿Eso creen? ¿El 62% es conservador en Chile? No, probablemente hay gente de todos los colores políticos, de ideas independientes”, concluyó.