Boric sorprende con anécdota deportiva: “Creo que nunca he sentido más nervios que antes de competir en actividades deportivas”

El Presidente de la República, Gabriel Boric, habló frente a los deportistas que participaron en los Juegos Suramericanos de Odesur en Asunción, cuya delegación de 542 atletas se llevaron 131 medallas. En un punto de prensa que terminó con el conteo de 365 días para los Juegos de Santiago 2023, el mandatario abrió con una anécdota de su propia vida deportiva.

“Creo que nunca he sentido más nervios en mi vida que antes de competir, en mi caso mediocremente, en actividades deportivas. En los Juegos de la Araucanía, en algún partido de fútbol -de reserva- o en algún juego de ajedrez en el Campeonato de la Prensa Austral. Me acuerdo de esos nervios que no se equiparan, ni siquiera no sé, a la segunda vuelta de las últimas elecciones”, confesó

El mandatario expandió sobre sus intentos deportivos, “estoy tratando de hacer deporte, para liberar un poco la cabeza, y me había puesto la meta de trotar x kilómetros a la semana. Estaba con los shorts puestos, rodillera -ya fallando la rodilla-, y entre cosas, me dio lata y no logré salir”, comentó entre risas.

“Verlos competir con la pasión que le ponen cambian la realidad de muchos chicos y chicas”

Boric le dedicó unas palabras a los deportistas para destacar su gran rendimiento en los Juegos Suramericanos de Odesur en Asunción, destacando a la deportista Valentina Toro, quien fue la abanderada del país junto a Fernando Renz, mencionando lo difícil que ha sido entrenar, algunas veces a las 6 de la mañana, e incluso cuando no la acompañaban las ganas.

“Pienso en todos ustedes y en la tremenda pega que hacen en sus familias, en el apoyo que tienen, en que muchas veces el Estado no ha estado a la altura de lo que ustedes están haciendo y pienso que tenemos que hacer mucho más”, mencionó el Presidente. Afirmó que el Gobierno tiene que esforzarse más con los deportistas, especialmente considerando que se vienen los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2023 en nuestro país.

“Ustedes inspiran mucho más allá del alto rendimiento, ustedes contagian la comuna más aislada de nuestro país, al verlos ser exitosos, independiente si se gana o no se gana. Verlos competir con la pasión que le ponen, el cariño a la camiseta con el color de nuestro país, cambia la realidad de muchos chicos y chicas. Es un legado que trasciende las obras de infraestructuras”, mencionó.

Para hacerse cargo de este último desafío el Mandatario mencionó que el Presupuesto 2023 que fue presentado al Congreso, tiene un aumento del 86,6% en el Ministerio del Deporte, con respecto al año pasado, siendo el ministerio que más creció. Este dinero, alrededor de 220 mil millones de pesos, estará destinado principalmente para hacerse cargo de la infraestructura, pero también se ocupará para más necesidades de los deportistas.