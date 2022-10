Caso extremo: hermanos acusan a hombre de matar a su mamá para quedarse con los terrenos

Esta jornada, se dio a conocer que cuatro hermanos esperan que la Fiscalía ordene la exhumación del cuerpo de su madre luego de recibir instrucciones de la Brigada de Homicidios durante abril de este año. Esto, tras denunciar a otro integrante del núcleo familiar, Patricio Mardones, por parricidio, estafa y engaño por intentar quedarse con los bienes de la familia en Rengo.

Uno de sus hermanos, José Mardones, aseguró que “yo creo que a mi mamá la mataron. Imagínese que a una persona (por su madre) se le estaban produciendo accidentes vasculares y no le avisaron a nadie. Nosotros somos seis hermanos. Él la tuvo en la casa y ni siquiera llamó a una ambulancia, la sacó en un vehículo particular”, contó a 24 Horas.

Por otra parte, Ericka Mardones explicó entre lágrimas que no entiende la intención de su hermano. “No me cabe en la mente tanta maldad y manipulación. Yo lo vi dos veces pegándole a mi papá”, expresó una de las demandantes.

En la misma línea, su hermano, Jorge Mardones,aseguró que “al pensar en lo que pudieron haber hecho, no le encuentro explicación”.

EL CASO

Según la información entregada por TVN, en el funeral realizado en noviembre 200, todos los hermanos recibieron una notificación de tribunales confirmando que su progenitora habría vendido todas sus propiedades a Patricio, entre ellos, cuatro predios, uno de ellos con avalúo comercial de 800 millones de pesos.

La cuarta denunciante, Mónica Mardones, aseveró que su hermano “dice que pagó 250 millones por todos los bienes”, pero ninguno de sus hermanos cree en esta defensa y ponen en duda que su madre haya podido acercarse a la notaría en San Fernando.

“Mi mamá antes de morir había contratado a una abogada, porque quería repartir todo en partes iguales”, afirmó la hermana de Patricio.

La abogada defensora de este caso, Renato Ortega, comentó que “por eso está pendiente la causa en la Fiscalía, porque nosotros tenemos serias sospechas que la señora no fue trasladada a San Fernando, sino que el notario habría venido a su domicilio a obtener la firma, pero eso es ilegal, el notario estaría fuera de jurisdicción, por tanto este contrato sería nulo”.

“Hemos conocido otros casos donde el modus operandi es el mismo: se busca gente vulnerable, propiedades de mucho valor, se engaña a la gente”, agredió.

Otro agravante de esta situación, es que el acusado, Patricio Mardones, habría agredido físicamente a una de sus hermanas en dos ocasiones.

Este último hecho fue grabado por las cámaras de la señal nacional, y aquí podrás ver el registro: