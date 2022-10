Gabriel Boric: “El respeto íntegro a los Derechos Humanos es totalmente compatible para resguardar el orden público”

El Presidente Gabriel Boric en su discurso de este jueves en el Encuentro Nacional de la Pequeña Empresa, realizado por la Confederación de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conapyme), se refirió a los actos delictuales que acontecieron en los últimos días en el marco del tercer aniversario del Estallido Social.

“Lo que pasó anteayer es absolutamente inaceptable. Los saqueos, en cualquier lugar, no son protesta ni reivindicación social, los saqueos son delincuencia pura y dura, y no la vamos a tolerar”, consignó el Mandatario.

“Si algo hemos entendido como Gobierno es que atender las urgencias inmediatas de la ciudadanía es una condición habilitante para todo lo demás. Por lo tanto, tenemos absolutamente claro que hoy día la principal preocupación de la gran mayoría de los chilenos y chilenas es combatir la delincuencia”, afirmó.

Con esto, él realizó una reflexión del estado del país, “de nada sirve echarle la culpa al Gobierno anterior: los problemas de Chile hoy día son nuestros problemas, nuestra responsabilidad. Por lo tanto, tenemos que hacernos cargo (...) no le vamos a echar la culpa al empedrado”, agregó.

“Quiero decirle un cosa que me parece que es muy importante porque acá se ha tratado de instalar una falsa dicotomía, y no me cabe ninguna duda que el general director y los 60 mil Carabineros, están de acuerdo conmigo. El respeto íntegro a los Derechos Humanos es totalmente compatible y condición necesario para resguardar el control del orden público y para combatir firmemente la delincuencia, no son opuestos como algunos parecieran creer”, declaró.

Además, Boric aprovechó la instancia para respaldar la credibilidad de la institución de Carabineros, esto debido a la detención de dos miembros de la policía que fueron sorprendidos robando una camioneta. “Ayer conocimos el caso terrible de dos cabos segundos cometiendo un delito: tenemos absolutamente claro que no representan a la institución, y a los 58.998 carabineros que trabajan honestamente (...) que, permítanme la expresión, se descrestan velando por la seguridad, arriesgando su vida”, aseguró.

“Quiero que todos ellos sepan que cuentan con todo nuestro respaldo para ejercer como corresponde la atribución exclusiva y excluyente del uso de la fuerza para combatir la delincuencia (...) vamos a estar con la institución”, reiterando su apoyo a Carabineros.