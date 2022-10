Matthei enfrenta críticas tras revelar que comerciante amenaza con contaminar a clientes con su sangre

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, participó del matinal de Canal 13 “Tu Día”, donde compartió panel con la jefa comunal de Santiago, Irací Hassler. En la instancia, se conversaba sobre el comercio ambulante y desató la polémica.

Matthei dio a conocer que un comerciante ambulante de nacionalidad ecuatoriano, que es agresivo, “señalar que tiene Sida, no sé si será cierto o no, y dice que va a contaminar con su sangre”.

Esto hizo reaccionar a Irací, quien la interrumpió para decirle que estos diagnósticos no entregaban públicamente, provocando una batahola en redes sociales, una denuncia en Contraloría y el rechazo de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes.

“Él amenaza que con su sangre va a contaminar a los demás”, insistió Matthei.

No podemos permitir que la tergiversación sea pan de cada día y se ponga en duda el trabajo de @Muni_provi en materias tan importantes como prevención del VIH. Mis dichos fueron sacados de contexto en RRSS y me gustaría que vean el extracto completo y la verdad de mis palabras. pic.twitter.com/AbBkmB3Nh4 — Evelyn Matthei (@evelynmatthei) October 18, 2022

Las explicaciones de la alcaldesa

En conversación con Publimetro, Evelyn Matthei explicó que “todos, incluyendo la alcaldesa de Santiago, entendieron muy claro que no hay nada, ningún tema con alguien que está o no está contagiado con VIH. Que el problema es cómo él amenaza a las personas que transitan por la calle si no le compran, diciendo que posee el virus. También a nuestros fiscalizadores, a los que amenaza con morder”.

“Él ya tiene antecedentes por amenaza a personal de Carabineros. Pero insisto, lo que dije el lunes quedó bastante claro, más allá de la polémica que a él le gusta armar, y la realidad es que la gente se asusta. Claramente no es una forma de contagio, pero muchas personas no lo saben y se sienten amedrentados”, precisó.

Por otro lado este comerciante ha presentado dos querellas, una fue sobreseída y la otra el Tribunal no le dio curso. La primera fue presentada el 2018 cuando el municipio de Providencia implementó el “Plan Tolerancia Cero” contra el comercio ambulante; y la segunda a un año de la estrategia contra el comercio ambulante.

Respecto a las críticas y a las acusaciones de incitación al odio, Matthei indicó que “en el Municipio nuestro compromiso para la prevención y el respeto con las personas con VIH es de años. Cuando llegamos, junto al Concejal Jaime Parada, lanzamos el programa “Pregunta Sin Miedo”, que busca derribar el tabú y generar conciencia en la prevención y riesgos del VIH, si no es detectado a tiempo. Tenemos test gratuitos, campañas de uso de condón. Estamos muy orgullosos del trabajo que hacemos y entendemos que a algunas personas les guste tergiversar y sacar provecho de una polémica que no es tal”.