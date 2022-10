Arrancó la “Pintatón”: Don Francisco llamó a los automovilistas a sumarse a la campaña de la Teletón 2022

Este viernes pasado a las 11 de la mañana, se dio a inicio a la “Pintatón”, actividad de la Teletón donde se pintan los autos recordando las fechas del evento para generar más visibilidad. Esto se realizó en la Copec ubicada en la Avenida Francisco Bilbao, de la comuna de Providencia, la cual contó con diversas figuras de la televisión, influencers, voluntarios y el animador símbolo de la consigna, Don Francisco.

Mario Kreutzberger llegó a la cita para ser el primer rostro a pintar autos con el mensaje “Teletón, 4 y 5 de noviembre”. Una vez en el escenario, el animador dio unas palabras para celebrar el inicio de esta actividad, “cuando ustedes pintan su automóvil y ponen la palabra “Teletón”, ustedes recorren diferentes calles, barrios, cercanos a sus casas, al lugar donde trabajan y son nuestros publicistas para recordarles a la gente que el 4 y 5 de noviembre, todo Chile se va a unir para, una vez más, lograr ayudar a las 32 mil familias que atendemos”, comenzó.

“La Teletón es mucho más que ayudar a las 32 mil familias, que destacar los 1.100 funcionarios, entre médicos, ortopedistas, fisiatras, asistentes, y 2.500 voluntarios. La Teletón es mucho más que eso, le ha dado la visibilidad a la capacidad de un 20% en el país. Todos ustedes que los veo aquí muy jóvenes, que nacieron con la Teletón, ustedes no sabían que antes no existían facilidades arquitectónicas, ni esquinas rebajadas ni tantas otras facilidades que hoy día hay”, agregó Don Francisco.

El animador hizo una observación sobre esta nueva edición de la “Pintatón”, “hay algo que me ha sorprendido, yo he visto en los últimos cinco días muchos autos. Esto es por primera vez, nunca lo había visto antes, cada uno pintó su propio auto porque seguramente no pueden llegar a todas las estaciones de servicio. Así que, compra un poquito de tiza que se limpia con un papel, pinta tu auto y se parte de los promotores de la Teletón 2022, el 4 y 5 de noviembre”.

El director ejecutivo de Fundación Teletón, Benjamín Díaz, agradeció el apoyo a la campaña con esta actividad invitando a todos a sumarse a esta cruzada. “La Teletón nos hace bien a todos, todos los días, y en esta recta final queremos que muchas personas nos ayuden a difundir la importancia y a motivar a colaborar este 4 y 5 de noviembre. Esta es una gran obra colectiva que hemos construido entre todos y todas, que le hace bien a los miles de niños, niñas y jóvenes que se atienden en los 14 institutos del país, y también a sus familias y a Chile. La ‘Pintatón’ nos ayuda a extender este mensaje, gracias a los automovilistas que se suman y también a nuestros miles de voluntarios que estarán en las estaciones de servicio pintando mensajes”, declaró.

Este evento contó con la presencia de María Luisa Godoy, Macarena Venegas, Francisca Sfeir, Germán Schiessler y los deportistas Natalia Ducó y Tomás González. Simultáneamente se realizó el lanzamiento de la “Pintatón” en Santiago, la fecha se llevó a Antofagasta, Viña del Mar y Concepción. El próximo martes 25 de octubre, en 300 puntos del país se llevará a cabo esta actividad de las 10 de la mañana a las 13 horas.

El programa televisivo de 27 horas se realizará este 4 y 5 de noviembre desde el Teatro Teletón y con un cierre en el Estadio Nacional. Contará con la conducción de 18 rostros televisivos colaboradores de Teletón, que representan la misión de representar la unión y el liderazgo de esta obra solidaria y colectiva, que es de todo Chile, y que ya cumple 44 años.