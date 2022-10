“¡Por favor no me mate!”: Conductor suplica por su vida a delincuente con un rifle ]

En un aterrador video de casi dos minutos un conductor le suplica por su vida a un alterado delincuente que lo amenaza con disparar el rifle si no obedece a las indicaciones que le ordena. “Mira pa allá, mira pá alla cochino culia...”, le grita el sujeto, quien fue grabado por un residente del sector, video que fue compartido por la cuenta @PdgNoticias.

“¡Por favor no me mate!”: El aterrador asalto a conductor en Constitución que ruega por su vida - La dramática escena fue captada por testigo que con su celular grabó el momento en que un delincuente intimida a su víctima con una rifle con mira telescópica”, señala la publicación.

El fuerte video generó diversas reacciones en redes sociales, solicitando mano dura contra la delincuencia desatada.

“Por eso hay que empezar a tener armas, que la primera lacra que te quiera intimidar, una bala en la cebeza y lacra menos. Ya el @GobiernodeChile no hizo nada”, “Y las fuerzas armadas cuándo wn??? Vamos a esperar q chile no tenga retorno? Estamos hasta las masas”, “El gobierno esta jugando ping pong Que la victima no grite tan fuerte por que la Vallejo se puede desconcentrar, ella esta sacando”, “A estos flaites deben eliminarse , solo viven para hacer daño y nosotros estar siempre atentos a qué no le ocurra a alguien cercano y en realidad a ninguna persona . Que terrible...”.

Quedó detenido

Posteriormente, desde Fiscalía del Maule informaron que el sujeto se trataría de un menor de edad, quien logró ser detenido para pasar a control de detención por el delito de robo con intimidación.

“En #Constitución diligencias ordenadas por Fiscalía de Flagrancia a @Carab_Maule permiten detener a menor que armado amenazó a conductor de automóvil. Mañana lunes pasa a control de detención por el supuesto delito de robo con intimidación”.