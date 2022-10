Alcalde clausura accesos a Puchuncaví por delincuencia: “Pido la dotación de Carabineros que nos corresponde”

Esta mañana, el alcalde de Puchuncaví, Marcos Morales, tomó la radical decisión de clausurar los cuatro accesos de la comuna costera como una forma de protestar ante lo que, a su juicio, es el abandono de las autoridades gubernamentales en materia de dotación de Carabineros para la zona frente al aumento de delitos ocurridos en los últimos meses.

“Lo hacemos para ser escuchados”, afirmó el edil a biobiochile.cl, quien por poco más de media hora mantuvo todos los accesos bloqueados a vehículos pesados y livianos. Una labor que realizó en conjunto con funcionarios municipales, desde las 7:40 a las 8:15 horas de este martes.

“Tomé la decisión de cerrar mi comuna por una hora, fruto de los hechos de delincuencia y la inseguridad que estamos viviendo. Esto no da para más, tenemos una dotación de Carabineros que está funcionando al mínimo, y una Policía de Investigaciones que necesita refuerzos porque les falta funcionarios”, reclamó Morales.

Hoy día, Carabineros de la comuna de Puchuncaví está un 35% más bajo de la dotación que debiera tener. — Marcos Morales

“Yo como alcalde me estoy llevando todo el peso junto a mis funcionarios municipales, porque nosotros no somos Carabineros, no somos policías, y estamos supliendo ese trabajo producto de la falta de dotación. Estamos sufriendo todos los días robos, baleos a personas de nuestra comuna, de qué estamos hablando. Yo no quiero que le toque a un funcionario municipal, que le cueste la vida”, prosiguió la autoridad municipal, quien dada su inédita medida, también fue contactado esta mañana por el programa “Mucho Gusto”.

La denuncia de Morales en “Mucho Gusto”

“La verdad es que nosotros no podemos seguir esperando medidas que son solamente de operativos policiales. Yo no estoy pidiendo recursos para la municipalidad, ni tampoco para seguridad pública. Lo que estoy pidiendo es que el Gobierno y las autoridades competentes garanticen las dotaciones policiales que la comuna de Puchuncaví requiere”, explicó Morales, quien reveló a los conductores del matinal de Mega que en la actualidad la comuna que administra mantiene un tercio menos de dotación de efectivos policiales requeridos en su zona.

“Hoy día, Carabineros de la comuna de Puchuncaví está un 35% más bajo de la dotación que debiera tener. Es más, Puchuncaví debiera pasar ya a Subcomisaría para tener una mejor dotación y tener mejores instalaciones para brindar mayor seguridad”, reclamó.

Su decisión causó variadas reacciones entre las autoridades regionales, como la de la delegada presidencial regional, Sofía González, quien lamentó que haya tomado tal medida.

Es importante lamentar que se haya tomado esta forma como mecanismo de presión. — Sofía González

“Como Gobierno hemos tomado decisiones que marcan una prioridad en materia de seguridad, que tiene que ver con la incorporación de recursos para nuestras policías”, expuso la delegada, quien afirmó desconocer la decisión tomada por el edil.

“Es importante lamentar que se haya tomado esta forma como mecanismo de presión, porque nuestra disposición siempre ha sido a profundizar el diálogo y buscar soluciones”, se defendió.

“Durante mañana tenemos agendada una reunión con alcaldes y alcaldesas de la región para ver en detalle la situación del litoral central, en miras de la época estival”, finalizó.