“Insólito”: Dueño de pub santiaguino acusó haber sido multado por borrar grafitis de su fachada

Durante este lunes se armó una polémica de aquellas en redes sociales, luego de que el propietario de un pub en el Barrio Bellas Artes acusara a través de una carta que fue multado por borrar los grafitis que tenía en su fachada, tal como consignó el portal de La Cuarta.

Fue el domingo recién pasado, que El Mercurio publicó la carta de José Ignacio Aravena, dueño del Red Pub, en la cual entregó los detalles de su acusación, calificando de “insólito” al actuar de las autoridades.

“Mi negocio está ubicado en la esquina de José Miguel de la Barra con Merced. Y por haber pintado la fachada para borrar los múltiples grafitis de todas las noches, se nos han cursado dos infracciones (no contar con permiso municipal)”, escribió en la carta que el mencionado diario decidió publicar, agregando que la la es una “multa de $7 millones”.

La carta del dueño del pub se empezó a viralizar en redes sociales, siendo el gobernador Claudio Orrego uno de los que condenó la multa por querer borrar los grafitis de la fachada. “Grafitear la Ciudad es gratis e impune. Limpiar grafitis lleva multa y sanción. Insólito y desalentador criterio Municipal”, escribió.

Sin embargo, la concejala de Santiago, Virginia Palma, no dejó pasar el mensaje del gobernador y le explicó el por qué de la sanción. “ ¿Broma? Es el ex Opera, que es inmueble patrimonial. No tiene recepción final, hicieron modificaciones sin autorización de la DOM en la estructura, no utilizan la pintura patrimonial y recién ahora están regularizando” , explicó Palma en Twitter.

En esa misma línea, agregó que “la determinación del cobro es del JPL (Juzgado de Policía Local). Seriedad, Gobernador”. Todo esto llevó a un debate que aún perdura en redes sociales, donde discuten si es correcto o no que el dueño del inmueble deba pagar la multam, porque el recinto es un inmueble patrimonial.

Broma? Es el ex Opera, que es inmueble patrimonial. No tiene recepción final, hicieron modificaciones sin autorización de la DOM en la estructura, no utilizan la pintura patrimonial y recién ahora están regularizando. La determinación del cobro es del JPL.

