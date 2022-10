Profesora enseña con una canción a sus estudiantes que no deben opinar sobre cuerpos ajenos

A través de redes sociales, se ha viralizado el registro de una profesora que, mediante una canción, enseña una importante lección a sus estudiantes: no opinar sobre los cuerpos ajenos.

Se trata de la docente chilena, Camila Leiva, quien a través de sus perfiles en redes sociales, mostró como mediante una canción, enseñó a un curso que no hay que referirse a los cuerpos de otras personas.

“Si no es tu cuerpo, no tienes por qué opinar... Si nada bueno que decir, la boca no debes abrir... Si no es tu cuerpo, no tienes por qué opinar”, dice la letra de la canción, que se ha viralizado y ha sacado aplausos en Internet.

En su cuenta de Instagram, la educadora manifestó que conoció la canción a través de una apoderada y que se las enseñó a sus estudiantes “luego de una conversación sobre el respeto al cuerpo del otro”.

“Ojalá muchos colegios lo copiaran”, “Ahora, en la reunión de apoderados por fa”, “Le mostré el video a mi hijo y le encantó”, fueron algunos de los comentarios que recibió el registro en TikTok donde tiene más de 90 mil likes y 1,1 millones de reproducciones.

Mira el video a continuación: