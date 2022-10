Creadores de ‘Documentary Now!’ hablan de la elaboración de cada episodio único

Hay documentales, hay parodias de documentales, y luego está “Documentary Now”. Este último toma todo lo que sabes de los dos primeros y los combina para una experiencia única e inteligentemente hilarante.

Creada conjuntamente por Fred Armisen, Bill Hader, Seth Meyers y Rhys Thomas, y presentada por Dame Helen Mirren, esta serie cuenta con la producción ejecutiva de Lorne Michaels y la producción de Broadway Video. El colaborador habitual Alex Buono también colabora con Rhys en la dirección, incluso para la cuarta temporada (aunque la llaman temporada 53) del éxito de IFC, que acaba de estrenarse.

Con un elenco de talentosos actores en constante evolución que llevan sus habilidades a la pantalla para recrear documentales famosos e interesantes, la serie cambia con cada episodio. Y parece que es una tarea difícil para el reparto y el equipo, pero se han entrenado para ello.

P: Volviendo al principio, ¿me gustaría saber cómo surgió la idea de “Documentary Now!” en primer lugar?

Seth Meyers: Fred y yo escribimos un sketch llamado ‘History of Punk’, era un sketch del SNL y Rhys y Alex lo dirigieron, y nos encantó cómo quedó. Creo que era una pieza de la que todos estábamos muy orgullosos, y también nos dimos cuenta de que esto va a envejecer muy bien porque es sobre el pasado y parece de archivo. Y luego creo que Bill (Hader) fue el que dijo: “Me encantaría hacer un programa en el que hubiera un documental diferente cada semana”. Tuvimos mucha suerte porque, en ese momento, Fred tenía esta gran relación con IFC a través de ‘Portlandia’. Así que creo que habría sido un programa raro para sacar y presentar en un montón de sitios... Pero sabíamos (que podíamos hacerlo) basándonos en el hecho de que habían acogido un programa como ‘Portlandia’, que también parecía una idea loca. Pero les estaba funcionando muy bien. Se lanzaron y nos pusimos en marcha.

Fred Armisen: Acabamos siendo toda la gente de ese sketch, esa pieza de video, que se juntó para hacer ‘Documentary Now!’.

Rhys Thomas: Es curioso, la idea de hacer documentales específicos que finalmente hicimos no fue algo inmediato. Recuerdo que tardamos un tiempo en decidir cómo sería el programa. Hicimos una sala de guionistas y seguimos haciendo referencia a los documentales, pero no creo que estuviéramos totalmente centrados. Y luego fue el (episodio) de ‘Grey Gardens’, recuerdo que Seth, tenía una especie de propuesta específica en esa línea. Eso fue lo que sentí que nos impulsó a empezar a ver las cosas de esa manera.

P: ¿Y cómo eligen los documentales que van a cubrir?

Rhys: Tendemos a encontrar documentales que se basan más en los personajes... grandes documentales que también son grandes vehículos para Bill y Fred. Documentales con personajes realmente geniales, muy centrados y divertidos, y documentales un poco más dramáticos con los que poder divertirse.

P: Como directores, ¿qué técnicas utilizan para mantener el formato de documental, pero también para conseguir todo ese ritmo de comedia?

Rhys: Cada persona es diferente, así que siempre nos enfrentamos a un marco diferente. Hay dos capas: Obviamente, está la capa de intentar rendir homenaje a lo que sea que estemos haciendo, y también hay una especie de nivel superior para determinar las opciones estilísticas y el marco. Es algo que creo que hemos perfeccionado en “SNL”... Nuestro proceso consiste en verlo y luego no verlo durante un tiempo y ver qué es lo que más destaca en cuanto a las cosas significativas que se recuerdan. Pero luego, en lo que respecta al rodaje, una vez que entramos en el plató, se trata de un programa con un guión muy ajustado en muchos aspectos. (No) vamos con el plan de mejorar muchas cosas. Es inevitable que ocurra, pero creo que gran parte del proceso consiste en que tenemos la escena guionizada y el equipo la lee, todo el mundo está preparado para ella, y así tiene la formalidad de un plató normal.

Gran parte del proceso es hacerlo una y otra vez, y tratar de averiguar qué es lo que no te hace sentir documental. ¿Cuáles son las cosas falsamente dramáticas que están sucediendo? Intentar averiguar esos pequeños componentes deconstructivos añade esa sensación de espontaneidad. Así que recae en los actores tanto como en nosotros. Pero está bien. De nuevo, cada obra es diferente, así que varía.

Alex Buono: Hemos trabajado juntos durante mucho tiempo en ‘SNL’ haciendo muchos tipos de cosas y tipos de looks diferentes. Incluso las dos primeras temporadas de este programa, fue un experimento de ¿cómo vamos a recrear auténticamente algo que está en 16 milímetros y realmente anticuado o diferentes estilos de vídeo? Siento que esta temporada fue una en la que nos sentimos a gusto y dijimos, no, sabemos cómo hacer eso.... Hemos hecho esto, así que sabemos cómo hacerlo. Sabemos cómo hacer un video estándar de mediados de los ochenta y sabemos cuáles son todos los significados de eso y cómo sonaría.

Recuerdo que la primera semana intentamos advertir a la gente de que este programa se mueve muy rápido. Puede que cambiemos mucho. Solo hay que empezar a tener cosas preparadas porque probablemente se va a mover más rápido de lo que crees, y probablemente vamos a pasar a la siguiente escena más rápido. Y todo el mundo es como, “Sí, sí, he oído eso antes.” Y entonces recuerdo que el primer par de días los productores en el Reino Unido estaban como, “Carajo. Quiero decir, ustedes nos advirtieron, pero no teníamos ni idea”.

P: Y Fred, ¿qué hay del punto de vista del actor? ¿Cómo se equilibra el intento de hacer que parezca un documental, pero también mantener el tono de comedia?

Fred: Bueno, existe el objetivo de no intentar ser gracioso, y es tentador. Es tentador si hay un equipo alrededor o si Alex y Rhys están cerca, quieres hacerles reír y tienes que luchar activamente contra ello. Podrían ser cosas realmente sutiles, pero es casi como su propia pequeña lucha. Solo hay que actuar de forma directa, solo hay que pasar por ello. Y también hay que pasar el día, no quieres revolcarte en: “Oh, hagamos de esto un momento realmente divertido”. Hay tantas cosas que tenemos que cubrir que sólo queremos pasar por la escena y confiar en que va a funcionar para el episodio.

P: ¿Y el proceso de escritura, Seth?

Seth: Creo que esa es la forma de escribir también... Tienes que confiar. Es casi como si cada episodio tuviera una gravedad natural. Si sabes que vas a tener a estos actores que entienden el juego y entienden lo que Fred estaba diciendo, interpretándolo directamente; y luego tienes a Rhys y Alex que son básicamente los guardianes de, y me doy cuenta de lo pretencioso que suena esto, los guardianes de la integridad de la serie. Y sólo pequeñas cosas sobre la época en que vivimos, hay tantos documentales falsos. No quieres que te atrapen donde eres Jim Halpert ante la cámara, lo que definitivamente funcionaría. Pero ahora eso se ha convertido en una especie de truco en lugar de una cosa que se siente natural. Así que tienes que confiar en que, mientras escribes, hay todas estas otras piezas, los diferentes estilos de filmación y los diferentes estilos de actuación, y en conjunto, funcionará mejor si no buscas demasiado la gracia”.

Vea los nuevos episodios de la temporada 53 de “Documentary Now!” en IFC y AMC+.

6

episodios componen la cuarta temporada de ‘Documentary Now!’.