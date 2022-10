Estas zapatillas deportivas se fabrican con emisiones de carbono

Existen máquinas que capturan el dióxido de carbono directamente de la atmósfera y ahora una empresa ha conseguido convertir este elemento contaminante en un material para fabricar zapatillas.

El tratamiento del CO2 es bastante importante, si se tiene en cuenta que las emisiones mundiales de dióxido de carbono relacionadas con la energía aumentaron un 6% en 2021, hasta alcanzar los 36.300 millones de toneladas, su nivel más alto de la historia, ya que la economía mundial se recuperó con fuerza de la crisis de COVID-19 y dependió en gran medida del carbón para impulsar ese crecimiento, según un análisis de la Agencia Internacional de la Energía.

Con el objetivo de alejarse de los recursos contaminantes basados en el petróleo, la marca deportiva suiza On creó una coalición de la cadena de suministro para reutilizar los residuos de carbón en un calzado totalmente funcional y respetuoso con el medio ambiente.

Las zapatillas de correr Cloudprime se basan en un nuevo material de espuma llamado CleanCloud, que se fabrica utilizando las emisiones de carbono como materia prima. Este material se utiliza principalmente para crear la entresuela de la zapatilla.

“Tener en mis manos la primera zapatilla fabricada con emisiones de carbono es un gran hito, no sólo para On, sino para toda la industria del deporte”, declaró Caspar Coppetti, cofundador y copresidente ejecutivo de On.

Pero, ¿cómo se puede convertir el CO2 en zapatillas?

Así es como funciona: La tecnología de LanzaTech captura el monóxido de carbono emitido por fuentes industriales, como las acerías, antes de que se libere a la atmósfera. Una vez capturado, estas emisiones entran en un proceso de fermentación patentado.

Gracias a unas bacterias naturales especialmente seleccionadas, el gas rico en carbono fermenta de forma natural hasta convertirse en etanol. Este proceso de fermentación natural es similar a la producción convencional de alcohol, por ejemplo, en la elaboración de cerveza.

A continuación, Technip Energies deshidrata el etanol para crear etileno, que Borealis polimeriza en EVA (acetato de vinilo y etileno) en forma de pequeños gránulos de plástico sólido, el material versátil y ligero con el que On comienza a trabajar para crear espuma de alto rendimiento para el calzado.

Al utilizar el CO2 como materia prima y evitar así que ese contaminante llegue a la atmósfera, el fabricante suizo también deja de utilizar las materias primas fósiles del planeta, evitando así la emisión de contaminación.

Además de crear calzado deportivo, Vesna Stimac, responsable de comunicación de On, explicó a Metro que el material CleanCloud puede utilizarse como materia prima para la fabricación de automóviles, el sector electrónico, la sanidad o la construcción.

“Imaginemos lo que puede ocurrir en el futuro cuando desbloqueemos el potencial de las fuentes de carbono alternativas con más investigación y en colaboración con los mejores socios”. — Caspar Coppetti, cofundador y copresidente ejecutivo de On.

Datos sobre Cloudprime:

-Es el primer zapato de la historia fabricado con emisiones de carbono.

-Cloudprime está fabricado con espuma EVA CleanCloud™ que utiliza las emisiones de carbono como materia prima.

-On está dejando de utilizar materias primas fósiles y explorando materiales alternativos para producir productos deportivos de alto rendimiento.

- Estas zapatillas evitan que las emisiones nocivas contaminen nuestra atmósfera.

Entrevista

Vesna Stimac

responsable de comunicación de On

P: ¿Cómo surgió la idea de crear material a partir de las emisiones de carbono?

- En una sesión de brainstorming nuestro cofundador Caspar Coppetti dijo: “Imaginemos que pudiéramos fabricar nuestros elementos Cloud a partir de las nubes”. El equipo de innovación empezó a buscar posibilidades y, tras muchas, muchas llamadas telefónicas, finalmente encontramos interés en Borealis y LanzaTech, que son hoy nuestros socios clave en este proyecto. Sin la increíble pasión de algunos miembros del equipo de On y la misma ética de trabajo de nuestros socios, no estaríamos donde estamos hoy.

P: Háblenos de Cloudprime y de sus principales características.

- Cloudprime es el primer zapato fabricado a partir de emisiones de carbono. Cloudprime se fabrica con espuma EVA CleanCloud que utiliza las emisiones de carbono como materia prima. Es una situación en la que todos salimos ganando: 1) evitamos que las emisiones nocivas contaminen nuestra atmósfera 2) no obtenemos materia prima fósil de nuestro planeta Tierra.

P: ¿Qué otros tipos de productos se pueden fabricar con CleanCloud?

- Muchos. Las posibilidades son casi infinitas. El producto final que se obtiene gracias a nuestra asociación con Lanzatech, Technip Energies y Borealis es el llamado EVA, acetato de vinilo de etileno. La espuma EVA es muy versátil y una amplia gama de industrias utiliza materiales basados en EVA en sus productos, como los fabricantes de automóviles, la electrónica, la sanidad y la construcción, por nombrar sólo algunos.

P: ¿Cree que materiales como CleanCloud pueden ayudar a la conservación del medio ambiente?

- CleanCloud utiliza las emisiones de carbono como materia prima. Esto significa que capturamos el monóxido de carbono emitido por fuentes industriales, como las acerías, antes de que se libere a la atmósfera. Evitamos que las emisiones nocivas contaminen nuestra atmósfera. Al mismo tiempo, dejamos de utilizar materias primas fósiles de nuestro planeta. Es realmente sorprendente cuando se piensa en ello. Creemos que On puede ser un agente de cambio positivo al permitir y acelerar la ampliación de tecnologías sostenibles como CleanCloud.